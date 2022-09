Tennis: Anna Nerelli è campionessa italiana di doppio Under 12

Ottimi piazzamenti per i tennisti del Ct Grosseto di via Cimabue



Grosseto: Un titolo italiano e una serie di ottimi piazzamenti. Le tenniste del Circolo Tennis Grosseto ancora sugli scudi.

Si sono infatti svolti i Campionati Italiani under 2022 di Milano. Anche quest’anno il Ct Grosseto del presidente Alessandro Capitani è tornato a casa con uno scudetto italiano e con altri grandi risultati. Il gradino più alto del podio, ed il conseguente scudetto, lo ha vinto Anna Nerelli, vincendo il titolo italiano di doppio femminile under 12 assieme alla compagna pugliese Ludovica Casalino. Anna Nerelli, che lo scorso anno, aveva vinto il titolo italiano sia al singolare che al doppio, è partita come testa di serie numero uno, fermandosi poi in semifinale nel singolare e vincendo il titolo italiano di doppio per il secondo anno di fila.





Rachele Saleppico invece, nell’under 11, testa di serie 4 di singolare e 3 di doppio: è arrivata in semifinale nel tabellone di singolare perdendo solamente dalla testa di serie numero 1 e giungendo in finale nel doppio, risultando vice campionessa italiana, assieme alla compagna Agnese Calzolai di Bibbiena.





Buoni risultati anche per Giulia Duchini, nell’under 12, partita dalle qualificazioni ha superato il primo turno, fermando al secondo round. In campo maschile, Niccolò Chelli nell’under 14 invece ha passato il primo turno del tabellone per poi cedere alla testa di serie numero 5 dopo una bella battaglia.