Tennis, al torneo di Natale Ct Europa 2000 vince la coppia Fabrizio Rossi-Mauro Mele

Grosseto: E’ andato in scena domenica 3 dicembre 2023, presso i campi del Ct Europa 2000 di via Austria a Grosseto il “Torneo di Natale 2023” riservato ai soci. Anche per quest’anno il torneo è stato sostenuto dallo sponsor: “Caseificio Grosseto”, una realtà grossetana sempre vicina al tennis e organizzato dal presidente Marcello Quattrini, sotto la supervisione della maestra di tennis Sara Grechi.







Tante le coppie che hanno partecipato alla manifestazione. La vittoria finale è andata alla coppia Mauro Mele-Fabrizio Rossi, che ha vinto la finalissima contro Riccardo Fregoli-Luca Caparro. Invece, nel “tabellone di consolazione”, la vittoria è andata coppia formata da Franco Crovetti ed Emanuele Culotta.

Questi i soci che hanno preso parte al torneo: Fabrizio Rossi, Elena Di Capua, Sofia Domenichini, Franco Crovetti, Blu Marziale, Valter Bruni, Manuele Bartalucci, Massimo Macchi, Mario Giacco, Antonio Casaburi, Federico Giabbani, Luca Caparro, Eleonora Francia, Emanuele Culotta, Riccardo Cogno, Mauro Mele, Manuela Giovannini, Mauro Ciani, Riccardo Fregoli.