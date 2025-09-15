Temu e Codici uniscono le forze per rafforzare la tutela dei consumatori

Centro per i Diritti del Cittadino e Whaleco Technology Ltd., società che gestisce il marketplace “TEMU”, hanno concordato di avviare una collaborazione costruttiva e duratura finalizzata a promuovere la tutela dei consumatori e la conformità dei prodotti.

Roma: Nell’ambito di questa collaborazione quinquennale, le parti mirano a rafforzare la trasparenza verso i consumatori e a favorire un dialogo continuo con le parti interessate alla tutela dei consumatori al fine di rafforzare la fiducia nei marketplace digitali.

L’intesa, di durata quinquennale, prevede:

· un programma di monitoraggio congiunto, con incontri annuali volti a valutare e migliorare le misure di conformità dei prodotti adottate sulla piattaforma;

· l’istituzione di un canale dedicato per la gestione delle segnalazioni, presidiato da referenti tecnici e legali di entrambe le parti, per affrontare e risolvere tempestivamente eventuali criticità legate alla sicurezza dei prodotti presenti sulla piattaforma;

· la partecipazione congiunta a iniziative istituzionali volte a contrastare la contraffazione e il green-washing, e a promuovere la conformità dei prodotti, contribuendo concretamente alla creazione di un ecosistema digitale più sicuro e responsabile per tutti i consumatori.

CODICI e Whaleco collaboreranno attivamente, e condivideranno le migliori pratiche nel corso dell’accordo. Le parti inoltre stanno valutando la possibilità di pubblicare report annuali riepilogativi volti ad evidenziare i principali risultati conseguiti e le iniziative future.





Informazioni su CODICI

CODICI è un’associazione impegnata da oltre 30 anni nella tutela dei diritti dei cittadini. Con la sua attività sul territorio nazionale fornisce assistenza e supporto a consumatori ed utenti. CODICI è membro del Beuc (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) e del CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti) presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Informazioni su Temu

Temu è una piattaforma globale di e-commerce che mette in contatto i consumatori con milioni di produttori, marchi e partner commerciali. Presente in più di 90 mercati in tutto il mondo, Temu si impegna a fornire prodotti di alta qualità a prezzi accessibili, per semplificare la vita di tutti i giorni.