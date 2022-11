Temporary screen: omaggio a Libero De Rienzo con "Takeaway"

Al cinema Stella prosegue la rassegna adi film e documentari inediti. Mercoledì 2 novembre proiezione del film di Renzo Carbonera



Grosseto: Proseguono al cinema Stella le proiezioni della rassegna Temporary screen, realizzata da Cinema Stella, Clorofilla film festival in collaborazione con Associazione Storie di cinema e Kansassiti e con il patrocinio e contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e di BPER Banca.

Il film in programma mercoledì 2 novembre alle 21.15, è “Takeaway” di Renzo Carbonera che sarà presente in sala a raccontare il suo secondo lungometraggio, una storia di sport e doping, dialogando con Alessio Brizzi dell’Associazione Storie di cinema. “Takeaway” è anche l’occasione per ricordare l’attore Libero De Rienzo, qui nella sua ultima interpretazione, prima della scomparsa prematura avvenuta nell’estate 2021.

Siamo nel 2008, agli albori della grande crisi finanziaria globale. Maria è un’atleta, una marciatrice. L’orgoglio di papà, che vorrebbe vederla coronare un sogno di successo. La mamma, invece, è più scettica, sebbene Johnny, compagno della ragazza, che ha quasi il doppio dei suoi anni, sappia come tenere vivo il sogno di Maria e dei suoi genitori. Per questo motivo Johnny ha il frigo pieno di boccette, avendo aiutato molti giovani con sostanze illegali, nel suo passato da preparatore atletico. Tom è uno di questi e sta cercando Johnny, ritenendolo responsabile del fatto che il doping gli ha rovinato carriera e salute. Ma i piani di vendetta di Tom si infrangono quando lui e Maria iniziano una relazione e i dubbi di lei crescono, come una febbre incontrollabile. La resa dei conti è inevitabile in un ambiente così ristretto, così come nel mondo esterno, scosso da debiti e fallimenti in cui si diffonde un bisogno urgente di nuove speranze.

“Takeaway” è stato presentato ad Alice nella Città, la sezione parallela della Festa del cinema di Roma ed è stato realizzato con un protocollo “green” riservato ai set cinematografici come anche l’opera prima di Carbonera, “Resina”.





Per il film alle 21.15 l’ingresso è gratuito.