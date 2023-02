Cultura & spettacolo Temporary Screen: al cinema Stella per la rassegna del mercoledì c'è "EO" 14 febbraio 2023

Redazione Il film di Jerzy Skolimovski, candidato agli Oscar come miglior film straniero

Grosseto: Riprendono domani, mercoledì 15 febbraio, le proiezioni al Cinema Stella con Temporary screen, la rassegna del mercoledì promossa con il Clorofilla film festival. Alle 21.15 il film in programma è “EO” di Jerzy Skolimovski, candidato agli Oscar come miglior film straniero e vincitore del premio della Giuria al festival di Cannes. Per chi vuole alle 20 aperitivo cena vegetariana con il DLF e i vini di Poggio L’Apparita (costo 10 euro – 5 euro solo la proiezione). Il film è la storia di un asino che, liberato da un circo polacco, inizia un viaggio attraverso l'Europa fino a giungere in Italia, incontrando e conoscendo le gioie e i dolori dell'umanità più varia. Una versione poetica, tenera, dolceamara e profondamente umanista di un "road movie", un ritratto delle relazioni sociali e dei cambiamenti culturali in atto nel mondo moderno, che ci aiuta a estendere i confini della nostra empatia. Il regista Jerzy Skolimowski, in una rilettura di un classico di Bresson, “Au hasard Balthazar”, ci porta dentro la testa dell'asino, animale intelligente, caparbio e sensibile, costretto allo spettacolo dell’umana insensatezza, e ne visualizza i pensieri, gli amori, i ricordi, i desideri. E’ un film sull’innocenza da preservare in un mondo, definito dallo stesso Skolimowski, “cinico e spietato”. Ma soprattutto è un film sul senso di libertà, sull’amore, restituitoci dagli occhi che parlano di un animale amabile il cui viaggio nel mondo si arricchisce di istantanee come frammenti di vita vera fatti di dolcezza e crudelta.

Per prenotare l'aperitivo inviare un'email a cinema@festambiente.it oppure chiamare il numero 3391201079.





