Temporanea indisponibilità sistema QR Code su preavvisi Codice della Strada

Vedi le Modalità alternative di pagamento

Follonica: il comune informa che, per motivi tecnici a livello regionale, il sistema di lettura del QR Code presente sui preavvisi relativi a violazioni del Codice della Strada, risulta momentaneamente non funzionante.

Pertanto, non sarà possibile effettuare il pagamento attraverso il sistema QR Code. Fino al ripristino del servizio, i pagamenti potranno essere effettuati tramite una delle seguenti modalità alternative:

- Conto corrente postale n. 219584 intestato a Tesoreria Comunale – Comando Vigili Urbani

- Bonifico bancario: IBAN: IT40R076011430000000219584 Intestato a: Tesoreria Comunale – Comando Vigili Urbani

- Pagamento diretto presso la Filiale del Monte dei Paschi di Siena – via Roma 93, Follonica, esibendo il preavviso ricevuto.

Si raccomanda di indicare nella causale del pagamento il numero del preavviso/verbale e la targa del veicolo.

L’Amministrazione comunale si scusa per il disagio e garantisce che è in corso un costante confronto con le autorità competenti per il rapido ripristino della funzionalità del servizio.