Temporali forti: codice arancione per zone centro-settentrionali

Firenze: Transiterà sulla Toscana, a partire da stasera un’intensa perturbazione atlantica che porterà rovesci e temporali sparsi, anche forti, in particolare sulle zone interne. La Sala Operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione, per temporali forti e rischio idrogeologico, con validità dalla mezzanotte di oggi fino alle 20 di domani e interesserà gran parte delle zone interne centro-settentrionali. Un codice giallo, sempre per temporali forti e rischio idrogeologico, con validità dalle ore 20 fino alla mezzanotte di oggi, riguarderà invece le zone nord occidentali. Un altro codice giallo, ancora per temporali forti e rischio idrogeologico, con validità dalla mezzanotte di domani fino alle ore 20, interesserà le zone meridionali isole comprese.



Nel pomeriggio di oggi, mercoledì, previste precipitazioni sparse sulle zone di nord ovest in intensificazione in serata quando potranno assumere carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità. Nel corso della notte e del mattino di domani, giovedì, fenomeni in estensione a gran parte delle zone interne centro-settentrionali, in particolare sulle province di Lucca, Pistoia, Prato, Firenze e Arezzo. I fenomeni potranno risultare forti e localmente persistenti e accompagnati da intense raffiche di vento e grandinate. Nel pomeriggio maggior variabilità con rovesci sparsi, in prevalenza temporaleschi, più probabili nelle zone interne centrali e meridionali. Miglioramento in serata. I temporali più intensi, localmente persistenti, risultano comunque di difficile localizzazione.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.