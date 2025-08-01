Temporali forti, allerta gialla sulla Toscana nord occidentale sabato 2 agosto

Firenze: Atteso per domani, sabato 2 agosto, un peggioramento delle condizioni meteo in Toscana, a partire dalla costa settentrionale e in successiva estensione al resto del nord ovest e alle zone interne.

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, in previsione di temporali forti al primo mattino sulla costa settentrionale e sulle zone di nord ovest, ha emesso per questa area un’allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, con validità dalle ore 6 alle ore 18 di sabato 2 agosto.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.