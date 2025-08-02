Temporali forti, allerta gialla per zone centro-nord Toscana domenica 3 agosto

Firenze: Prosegue la situazione di instabilità che domani, domenica 3 agosto, interesserà ancora la Toscana, in particolare nelle zone centro settentrionali, isole incluse. La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti valido dalla mezzanotte alle 15 di domani. In corso (fino alle 18 di oggi) altro codice giallo, sempre per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti, per le zone di nord ovest.

Oggi temporali sparsi, anche di forte intensità, inizialmente sulle zone di nord ovest, in graduale trasferimento dal primo pomeriggio al resto delle zone centro settentrionali, in particolare quelle interne. Fenomeni in esaurimento in serata. Ripresa dalle primissime ore di domani, domenica, con temporali localmente anche di forte intensità, inizialmente sul nord e parte del centro, per poi trasferirsi nel pomeriggio alle zone interne centro meridionali ed esaurirsi in serata. Possibilità di forti colpi di vento e locali grandinate.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo