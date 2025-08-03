Temporali forti, allerta gialla estesa a zone centro-meridionali della Toscana

Firenze: Prosegue la situazione di instabilità che oggi, domenica 3 agosto, interessa la Toscana. La Sala operativa regionale della protezione civile ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti valido fino alle 24 di domani, lunedì 4 agosto.

In particolare è prevista nuvolosità variabile con possibili rovesci e temporali sparsi più probabili e frequenti sulle zone centro-meridionali - province di Livorno, Pisa, Siena, Arezzo e Grosseto -, localmente anche forti. Possibilità di forti colpi di vento e locali grandinate. I fenomeni si esauriranno in serata.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo