Tempo di recupero: allo Jannella si gioca il derby

La gara con il Bbc Grosseto è in programma martedì 6 maggio, alle ore 20

Grosseto: Torna il derby grossetano. La stracittadina, interrotta dopo la vittoria del Big Mat Bsc Grosseto in gara uno per maltempo, riprenderà domani sera, alle ore 20, allo stadio Roberto Jannella. I ragazzi di Enrico Vecchi scenderanno in campo con la voglia di imporsi contro i cugini, mantenendo così la seconda posizione in classifica e restare nella scia del Parma.

La classifica, infatti, vede il Big Mat Bsc Grosseto in seconda posizione insieme all’Hotsand Macerata e al San Marino. Dopo il derby, invece, sabato 10 maggio, alle ore 15.30 e alle 20.30, si giocherà al centro sportivo “Notari” lo scontro al vertice tra i biancorossi e il Parma.