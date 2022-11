Tempo di bilanci per lo CSEN Grosseto

Allestito anche il nuovo sito internet del comitato. Il presidente Alessio Pernazza: “Un’annata solare che si sta chiudendo alla grande in tutti i settori del Comitato”.

Grosseto: Era partita forte, questa nuova annata sportiva targata CSEN Grosseto, e visto che ci stiamo avvicinando alla fine del 2022, la stessa si sta chiudendo davvero alla grande. Il comitato maremmano del Centro Sportivo Educativo Nazionale diretto dal presidente, dottor Alessio Pernazza, conta nella nostra provincia oltre 10.000 tesserati, tra l’altro oltre 5.000 fatti dai primi di settembre a oggi. Lo CSEN raggruppa varie discipline e associazioni affiliate, svolgono svariate attività che spaziano dallo sport, alla cultura, per arrivare al tempo libero. Per statuto, l’Associazione persegue scopi di carattere promozionale e di propaganda sportiva di alto valore sociale collaborando con il C.O.N.I., le Federazioni Sportive, il mondo della scuola, le Regioni e gli Enti Locali, e opera su tutto il territorio nazionale, avendo per fine la crescita delle società sportive e lo sviluppo della pratica sportiva e molto altro.

“Sono stati tanti gli appuntamenti che il nostro comitato ha portato avanti quest’anno - dice soddisfatto il presidente, Alessio Pernazza –. Una stagione, quella attuale, che per noi è partita dal primo luglio, e iniziata con molti appuntamenti, sia sportivi che culturali, alcuni dei quali organizzati direttamente dal nostro Comitato, mentre altri dalle nostre società affiliate. Inoltre, abbiamo messo mano anche al nostro sito internet, rinnovandolo nella veste grafica e fruibilità, così da dare una maggiore informazione e aiuto ai nostri associati e alle persone che interessa seguire le nostre attività”.

“Danza, arti marziali, tiro a segno, beach volley e beach tennis, judo, cinofilia e molto altro - commenta Pernazza –, sono stati i nostri punti di forza nella stagione sportiva da poco iniziata. Un po' di rammarico l’abbiamo purtroppo per il calcio, settore quest’ultimo che abbiamo portato avanti sino a giugno con la conclusione del campionato e coppa over 35, ma che poi abbiamo momentaneamente abbiamo accantonato per problematiche organizzative”.

“Siamo un comitato - prosegue il presidente dello CSEN Grosseto – al quale sono affiliate oltre 140 associazioni, con il nostro fiore all’occhiello rappresentato dalla cinofilia. Settore, quest’ultimo che tra l’altro mi vede impegnato in prima persona con la scuola nazionale di cinofila che dirigo e che opera in tutta Italia, e al quale sono iscritte oltre 1.120 persone”.

“Siamo davvero soddisfatti di come il comitato è partito in questa stagione sportiva. A dire il vero ci aspettavamo una bella ripartenza, ma non di questa portata, specie dopo i due anni di Covid nei quali siamo stati quasi fermi. Il nostro obbiettivo comunque rimane quello di arrivare nella nostra provincia, al numero di associati che avevamo nel periodo pre-Pandemia, che erano 14 mila. Quindi, questa partenza rappresenta un buon viatico per raggiungere quel numero”, conclude il presidente Alessio Pernazza.