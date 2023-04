"Tel chi Filippo!", la vita dei docenti disperati nello spettacolo di Filippo Caccamo

Grosseto: 1 milione di follower tra Instagram, Facebook, Youtube e Tik Tok. Non c’è studente italiano che negli anni scorsi non si sia identificato nel tormentone web “mai una laurea”, lanciato dall’attore e comico Filippo Caccamo e diventato poi spettacolo teatrale. Oggi la situazione si è ribaltata: da studente disperato, Caccamo si è laureato veramente in Scienze dei Beni Culturali con Magistrale in Storia e Critica dell’Arte e, nella vita – ironia della sorte -, ha iniziato a insegnare. Il suo percorso artistico ha così subito una brusca virata: abbandonati i panni degli studenti universitari in perenne attesa di una laurea, si è ritrovato a indossare quelli del “nemico”: i professori! Il suo punto di vista ora è dietro la cattedra e da quello ha preso le mosse lo spettacolo Tel chi Filippo! (da lui stesso ideato, scritto, diretto e interpretato) che, dopo sei mesi di tutto esaurito continuativi, sarà in scena al Teatro Moderno di Grosseto il 21 aprile, alle ore 21 (biglietti su: www.filippocaccamo.it e sui circuiti vivaticket.it, ticketone.it).

Lo show ha già centrato sold out ovunque e mette in scena un monologo coinvolgente che non dà tregua: c’è la vita degli insegnanti di oggi, tra verifiche e interrogazioni, temi scritti in verde sui fogli a quadretti, gite, consigli di classe e collegi docenti online, PTOF, burocrazia, lezioni su meet, la lim che non funziona, il rappresentante dei libri, il rapporto con la temibile segreteria e con i collaboratori scolastici. Aneddoti, tic, luoghi comuni, iperboli che si susseguono in un turbine di risate sono l’ossatura dello spettacolo, che attinge a piene mani dalla vera vita quotidiana del Prof. Filippo Caccamo tra i banchi di una scuola media lodigiana: i suoi colleghi e i suoi studenti sono la sua fonte d’ispirazione primaria e le loro situazioni quotidiane, rilette alla luce della verve comica dell’attore, diventano uno spettacolo irresistibile per tutti. I suoi primi fan sono proprio i docenti che lo seguono da tutta Italia, i quali, all’insegna di una certa autoironia, si rivedono negli sketch messi in scena. In realtà, è facilissimo per tutti immedesimarsi e riconoscersi nei personaggi di Filippo, o perché si hanno figli in età scolare o perché il pensiero di ciascuno, in un attimo, torna indietro agli anni trascorsi sui banchi.



Con il tour estivo, infine, lo spettacolo cambierà nome, adattandosi ancora una volta ai luoghi comuni sugli insegnanti, e sarà ribattezzato: Non abbiamo tre mesi di vacanza! – Tel chi Filippo!





Le prossime date

Dopo Verona, Torino, Ferrara, Bergamo, Monza, Modena, Milano, Padova, Roma, Taranto, Lecce, Napoli, Sestri Levante, Montecatini, Piacenza, Sondrio, Lodi, Pescara, Assisi, Grosseto, il tour proseguirà a:

22 aprile: Avezzano – Teatro dei Marsi

23 aprile: Ancona – Teatro delle Muse

27 aprile: Schio – Teatro Astra

28 aprile: Legnano – Teatro Galleria

29 aprile: Brescia – Teatro Display

10 maggio: Trieste – Teatro Bobbio

11 maggio: Conegliano – Teatro Accademia

12 maggio: Alessandria – Teatro Alessandrino

14 maggio: Trento – Auditorium Santa Chiara

16 maggio: Bologna – Teatro Celebrazioni

17 maggio: Gorgonzola – Sala Argentia Cinema Teatro

19 maggio: Torino – Teatro Alfieri

20 maggio: Verbania – Teatro Il Maggiore

21 maggio: Parma – Auditorium Paganini

22 maggio: Genova – Teatro Politeama

23 maggio: Firenze – Teatro Tuscanyhall

25 maggio: Sanremo – Teatro Ariston

26 maggio: Bergamo – Teatro Creberg

29 maggio: Genova – Teatro Politeama

7 giugno: Argenta – Teatro dei Fluttuanti

8 giugno: Cesena – Rocca Malatestiana

1 luglio: Galzignano Terme – Anfiteatro della Venda

19 luglio: Zevio – Parco Castello

25 luglio: Udine – Piazzale Castello

28 luglio: Marina di Pietrasanta – Teatro La Versiliana

4 agosto: Porto Recanati – Arena Beniamino Gigli

5 agosto: Rimini – Parco degli Artisti

7 agosto: Termoli – Teatro Verde

8 agosto: Fano – Arena BCC Fano

11 agosto: Sestri Levante – Teatro Arena Conchiglia

18 agosto: Rosa Marina di Ostuni – Aranceto Club

15 settembre: Ostia Antica – Teatro Romano

31 ottobre: Palermo – Teatro al Massimo

1 novembre: Catania – Teatro Metropolitan

“Sto vivendo un tour strepitoso, il sogno di ogni attore: data dopo data, procedo di sold out in sold out, con le biglietterie che vanno esaurite in pochi minuti. Certo, la scuola italiana è una meravigliosa fonte d’ispirazione e spesso la realtà supera l’esagerazione comica. Con “Tel chi Filippo!” sto facendo ridere tutte le generazioni, quelle che tuttora soffrono sui libri o sui registri e anche chi li ha dimenticati da un po’ ma ha vivo il ricordo degli anni trascorsi sui banchi. Dopo due anni di pandemia, poi, c’è voglia di leggerezza e spensieratezza: da parte mia è una soddisfazione immensa regalare agli spettatori due ore di risate non stop, ma l’affetto che il pubblico mi sta dimostrando in ogni provincia d’Italia è qualcosa di ancora più prezioso” ha commentato Filippo Caccamo.

Chi è Filippo Caccamo

Laureato in Storia dell’Arte e in Beni Culturali all'Università Statale di Milano, è attore comico, autore, influencer, youtuber e content creator. Nonostante la giovane età, ha calcato palchi importanti come quello di Zelig, ha partecipato a due edizioni del programma televisivo Eccezionale Veramente e a Colorado TV. Al cinema, ha recitato in Rido perché ti amo di Paolo Ruffini e in Senza lasciare traccia di Gianclaudio Cappai. I suoi numeri social: Instagram – 251.000; Facebook – 281.485; TikTok - 234.500; Youtube – 95.300 iscritti (www.filippocaccamo.it).