“Teatro sotto le stelle”, Peter Pan arriva al chiostro San Marco

Venerdì 8 agosto, alle 21, a Tarquinia, in scena lo spettacolo presentato dal Margot Theatre, con la regia di Valentina Cognatti

Tarquinia: Peter Pan arriva al chiostro San Marco, per la rassegna “Teatro sotto le stelle” promossa dal Comune di Tarquinia. A cura del Margot Theatre, per la regia di Valentina Cognatti, il classico di James Matthew Barrie rivive in una versione che unisce teatro, danza e fantasia. L’appuntamento è per venerdì 8 agosto, alle 21. In una notte magica, i fratelli Wendy, John e Michael Darling incontrano Peter Pan, un ragazzo che non vuole crescere.

Guidati dalla polvere di fata della scintillante Trilli, i bambini volano verso l’Isola che Non C’è, un mondo dove la fantasia prende vita e i sogni non finiscono mai. Lo spettacolo, coinvolgente e ricco di atmosfere incantate, trasporta il pubblico in un viaggio onirico attraverso paesaggi straordinari: dal cielo stellato ai boschi incantati, passando per il covo dei Bimbi Sperduti e il veliero del temibile Capitan Uncino. Le luci vibranti e i costumi sgargianti aggiungono un tocco di magia, immergendo grandi e piccini in un’avventura senza tempo. Tra musiche, coreografie e dialoghi frizzanti, alternando momenti di grande ironia e scene che invitano alla riflessione, “Peter Pan”celebra il potere della fantasia e l’importanza di sognare. Ogni scena è una finestra su un mondo diverso, dove onirismo e realtà si mescolano, invitando il pubblico a riscoprire il bambino interiore che vive in ognuno di noi. Un’esperienza immersiva che ispira a credere nell’impossibile e a non smettere mai di sognare.

Per informazioni su costi e prenotazione dei biglietti: Infopoint 0766 849282.