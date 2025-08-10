“Teatro sotto le stelle”, in scena “Sei personaggi in cerca d’autore”

Martedì 12 agosto, alle 21, al chiostro San Marco di Tarquinia. Lo spettacolo è a cura di Felice Della Corte, con la regia di Claudio Boccaccini

Tarquinia: Per la rassegna “Teatro sotto le stelle”, il chiostro San Marco di Tarquinia ospita la rappresentazione di uno dei capolavori di Luigi Pirandello: “Sei personaggi in cerca d’autore”. Lo spettacolo si terrà martedì 12 agosto, alle 21. Il nuovo allestimento, firmato da Felice Della Corte, con la regia di Claudio Boccaccini, è lo stesso che ha riscosso grande successo nella scorsa stagione invernale al teatro comunale “Rossella Falk”, e viene ora replicato per chi non ha avuto modo di vederlo e per chi desidera riviverne l’intensità in un’atmosfera unica sotto il cielo notturno dell’estate.

Considerata forse l’opera più rappresentativa di Pirandello, “Sei personaggi in cerca d’autore” continua a colpire il pubblico a oltre un secolo dal suo clamoroso debutto nel 1921, quando fu accolta con stupore e proteste al grido di “Manicomio! Manicomio!”. Oggi, pur svanito l’effetto dirompente del “teatro nel teatro” e di un linguaggio ormai distante dalla sensibilità contemporanea, la potenza dell’opera resta intatta. A sorprendere è il plot avvincente e ricco di colpi di scena, la profondità con cui Pirandello indaga le contraddizioni dell’animo umano, e il confronto feroce tra un teatro stanco e convenzionale, incarnato dalla “compagnia”, e la verità bruciante dei personaggi, che cercano disperatamente di esistere.

La rassegna “Teatro sotto le stelle” è promossa dal Comune di Tarquinia. Per informazioni su costi e prenotazione dei biglietti: Infopoint 0766 849282.