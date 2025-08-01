“Teatro sotto le stelle”, Giovanni Scifoni porta in scena un San Francesco visionario e sorprendente

Martedì 5 agosto, alle 21, a Tarquinia, presso il chiostro San Marco

Tarquinia: Dopo il successo del debutto con la commedia “Il volpone”, la rassegna “Teatro sotto le stelle” promossa dal Comune di Tarquinia propone martedì 5 agosto, alle 21, al chiostro San Marco, uno spettacolo che reinterpreta la vita di San Francesco d’Assisi, mettendo in luce il suo genio creativo e visionario. Attraverso un monologo ironico e profondo,

Giovanni Scifoni, attore vulcanico che sa recitare, ballare, cantare, suonare e persino disegnare esplora le sue prediche come vere performance teatrali e il suo rapporto con la natura, la malattia e la morte. Francesco emerge come un artista capace di incantare e commuovere le folle, fino al confronto finale con la “Sora Morte”, che costringe il pubblico a riflettere sul tabù della mortalità.

Per informazioni su costi e prenotazione dei biglietti: Infopoint 0766 849282.