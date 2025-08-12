“Teatro sotto le stelle” – Debora Caprioglio porta a Tarquinia Callas d’Incanto

Mercoledì 13 agosto, ore 21, chiostro San Marco – Un omaggio intenso e poetico a Maria Callas per la regia di Roberto D’Alessandro

Tarquinia: Un ritratto intimo e struggente della “Divina”, tra musica, dolore e grandezza. Callas d’Incanto, scritto e diretto da Roberto D’Alessandro, arriva a Tarquinia mercoledì 13 agosto alle 21, nel suggestivo chiostro San Marco, all’interno della rassegna “Teatro sotto le stelle” promossa dal Comune.

Sul palco Debora Caprioglio interpreta Bruna, fedele governante di Maria Callas dal 1953 al 1977, custode silenziosa di memorie, segreti e fragilità della leggenda del bel canto. Attraverso il suo sguardo semplice e autentico, il pubblico scoprirà la donna dietro l’artista, il lato umano di un genio la cui grandezza trascende il tempo.

Bruna è il filo che unisce quotidianità e mito: la presenza discreta che ha accompagnato la Callas in anni di trionfi e solitudine, restituendo oggi al pubblico un racconto intenso, fatto di ammirazione e amore incondizionato.

Info e prenotazioni: Infopoint 0766 849282.



