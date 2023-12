Teatro: Le confessioni di Veronesi e Papaleo e la tombola di Curcione chiudono mese di dicembre

Appuntamento giovedì 28 dicembre con “Due maledetti amici” e venerdì 29 dicembre con “Nummere. Scostumatissima tombola”



Follonica: Due appuntamenti, unici nel loro genere, animeranno gli ultimi giorni dell’anno al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica (Grosseto). Sono ancora disponibili pochi posti per lo spettacolo “Due maledetti amici” che domani, giovedì 28 dicembre, porta in scena Giovanni Veronesi e Rocco Papaleo, accompagnati dallo swing di Musica da Ripostiglio e da altre “incursioni”, così come è sempre possibile acquistare il biglietto per “Nummere” di Gino Curcione, in calendario venerdì 29 dicembre. Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle 21.15.

“Due maledetti amici”. Una chiacchierata tra amici, fatta di aneddoti, ricordi, ma anche segreti. L’idea di “Due maledetti amici”, che si colloca sul sentiero tracciato dallo show televisivo del 20219 “Maledetti amici miei", parte dall’esigenza “… di riempire il vuoto dei periodi di festa: il nostro pubblico sono gli arrabbiati delle vacanze”, dice Veronesi. “Sarà uno spettacolo a ruota libera, in cui vogliamo che anche il pubblico partecipi e sfoghi, fatto di improvvisazione e accompagnato dai Musica da Ripostiglio (Luca Pirozzi, Luca Giacomelli, Raffaele Toninelli ed Emanuele Pellegrini), da alcuni brani proposti dai Alessandra Tumolillo e da altri interventi a sorpresa.

“Nummere. Scostumatissima tombola”. La smorfia napoletana sarà protagonista dello spettacolo di 29 dicembre 2023, quando Gino Curcione, trasformato in una da procace popolana partenopea, porterà in scena la sua tombola. Curcione intesse intorno ai numeri estratti, che il pubblico dovrà segnare sulla cartella che riceverà insieme al biglietto di ingresso, un'inesauribile fantasmagoria di invenzione e trovate, dando vita a un vero happening linguistico che parte dalla neutra astrattezza dei numeri per tradursi nel più palpitante vissuto dei vicoli: spettacolarizzazione di vita vera e ripetuta che creerà all'interno del Teatro un'atmosfera vicina a quella dei Quartieri Spagnoli napoletani, con la magia che a Natale sanno regalare. Gli spettatori, vincitori di ambi, terne, cinquine e così via, sono convocati sul palcoscenico e sottoposti a una serie di provocazioni, sberleffi affettuosi, simpatia, travolti dall'esuberanza allegra e malinconica dell'attore napoletano. In palio, per i partecipanti, i premi a cura della Pro Loco di Follonica.

I biglietti. I biglietti possono essere acquistati sul sito https://www.marte.18tickets.it/, presso l’ufficio turistico Iat Follonica (via Roma 49, dal martedì alla domenica 10-12.30 e 16.30-19) o il giorno dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. Con il costo del biglietto per “Nummere” (7 euro), gli spettatori riceveranno anche la cartella per la tombola.

Nelle foto allegate: Veronesi e Papaleo nella foto di Alessia Piccinetti che vi prego di citare e uno scatto di Gino Curcione in "Nummere"

Clelia Pettini

Ufficio stampa per Ad Arte Spettacoli

www.cleliapettini.com

