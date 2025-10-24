Teatro Fonderia Leopolda di Follonica: da sabato si aprono le vendite per i singoli spettacoli

Dalle 15 alle 19 la biglietteria sarà aperta nel foyer del Teatro nel comprensorio ex Ilva

Follonica: Dopo la campagna abbonamenti, si aprono le vendite per l’acquisto dei biglietti per gli spettacoli in calendario al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica (Grosseto). Da sabato 25 ottobre, infatti, sarà possibile acquistare i propri ticket per assistere agli spettacoli che si preferiscono, tra gli otto della stagione “La ricerca degli opposti”, tre della rassegna “Altri percorsi” e il fuori stagione, in anteprima italiana, “Totalmente incompatibili”, con Maria Di Biase e Corrado Nuzzo.

Si aprirà, infatti, dalle 15 alle 19 di sabato la biglietteria all’interno del Teatro Fonderia Leopolda, nel comprensorio ex Ilva, sempre nello stesso pomeriggio si potranno acquistare i biglietti online sul sito www.adarte.18tickets.it

“Sono felicissimo della campagna abbonamenti – dichiara Federico Stefanelli, direttore artistico del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica – che ha portato 300 persone a scegliere di acquistare il loro, sia nella formula completa che permette di assistere agli otto spettacoli della stagione, sia in quella ridotta che permette di scegliere due proposte per assistere a quattro spettacoli, ed è quindi tempo di aprire alle vendite dei singoli spettacoli. Da sabato, dunque, al via le vendite per le proposte della stagione e della rassegna ‘Altri percorsi’. Prosegue anche la possibilità di acquistare i biglietti per l’anteprima nazionale di ‘Totalmente incompatibili’ con Nuzzo e Di Biase”.

Ecco gli spettacoli in calendario per la stagione “La ricerca degli opposti”, realizzata per conto del Comune da Ad Arte Spettacoli, in cui si spazia dal teatro classico alla commedia, passando per il teatro brillante e in cui si avvicenderanno sul palco importanti artisti del teatro italiano. Si parte venerdì 7 novembre, con Geppy Gleijeses che porta sul palco “Il fu Mattia Pascal”, un libero adattamento di Marco Tullio Giordana e dello stesso Gleijeses del romanzo di Luigi Pirandello. La comicità degli Oblivion, noti al grande pubblico per la loro attività sul web presentano “Tuttorial”, venerdì 5 dicembre, mentre giovedì 18 dicembre, il sipario si alza su “Dioggene”, di e con Stefano Fresi. Martedì 3 febbraio Tindaro Granata veste i panni de “Il malato immaginario”, nell’adattamento di Angela Dematté; “Otello” con Giorgio Pasotti, anche alla regia, e Giacomo Giorgio arriva nella Città del golfo, venerdì 13 febbraio, mentre mercoledì 4 marzo Euridce Axen, Giulio Corso e Gianluca Ferrato saliranno sul palco “A qualcuno piace caldo”, con la regia di Gleijeses. “Ti ho sposato per allegria” di Natalia Ginzburg, con Giampiero Ingrassia è lo spettacolo in programma per giovedì 26 marzo, mentre venerdì 10 aprile, Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio sono i protagonisti di “Plaza Suite”.

I biglietti per gli spettacoli della stagione hanno un costo di 25 euro intero e 21 euro ridotto per il primo settore e 20 euro intero e 13 euro ridotto per il secondo settore. (riduzioni previste per persone sotto i 25 anni e persone con diverse abilità).

Nella rassegna “Altri percorsi” sono in programma gli spettacoli: “El fútbol” con Ettore Bassi, in calendario per domenica 23 novembre, “Cantami d’amore” con Edoardo Prati, in scena sabato 21 febbraio, e “Questa non è una pipa. L’illusione nell’arte dal Rinascimento a Magritte”, con Jacopo Veneziani, in arrivo venerdì 13 marzo.

I biglietti per gli spettacoli della rassegna “Altri Percorsi” sono in vendita da sabato 11 ottobre al costo di 17 euro intero e 15 euro ridotto (anche in questo caso, le riduzioni spettano ai giovani sotto i 25 anni e alle persone con disabilità).

Infine, sabato 10 e domenica 11 gennaio, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase presentano la prima nazionale di “Totalmente incompatibili”, con la regia di Giorgio Gallione. Uno spettacolo che partirà, quindi, da Follonica per avviare poi la sua tournée in Italia. Il costo del biglietto per assistere alla rappresentazione è di 25 euro, posto unico numerato.

Per informazioni: https://teatrofonderialeopolda.it/



