Teatro e cinema si uniscono per una storia di amore senza tempo: "Il tenace soldatino di piombo"

Follonica: Tornano gli appuntamenti al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica pensati per i ragazzi e le loro famiglie: domenica 21 gennaio, alle 17, il Teatrodelleapparizioni porterà in scena, per la rassegna “Famiglie a teatro” curata dalla compagnia residente Zaches, uno spettacolo tratto da un classico di Hans Christian Andersen “Il tenace soldatino di piombo”.



Da un’idea di Fabrizio Pallara, di Valerio Malorni e Fabrizio Pallara, con Valerio Palorni, Francesco Picciotti, Fabrizio Pallara e Tommaso lo Cascio, “Il tenace soldatino di piombo” è uno spettacolo nato per “tornare a pancia a terra”, come i bambini, con gli occhi vicini sopra ai giocattoli e con l’intento di entrarci dentro e capire meglio ogni storia. Per questo la visione di quest’opera è consigliata a un pubblico dai 4 anni in su, con lo sguardo pieno di quella voglia di raccontare.

In una stanza piena di giochi, con una finestra che si affaccia su un esterno immaginario, si racconta la storia del soldatino di piombo e della sua ballerina. La celebre fiaba viene reinterpretata in un gioco in cui gli oggetti prendono vita parlando, combattendo, danzando, protagonisti di un film teatrale proiettato su un grande schermo in diretta. In questa stanza di giochi avviene la meraviglia e il teatro si mostra nel suo farsi al servizio dell’occhio della telecamera che, come un buco della serratura di una porta invisibile, offrirà agli spettatori uno sguardo inedito e privilegiato, per entrare dentro la storia e osservare il piccolo e l’impercettibile. Al pubblico, quindi, vengono offerti due piani di azione, due differenti visioni, due linguaggi a confronto: quello teatrale e quello cinematografico, che si sveleranno e si uniranno per raccontare una grande storia d’amore.





“Il tenace soldatino di piombo” è una produzione di Css Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Teatrodelleapparizioni, Teatro Accettella, associazione Tinaos.

Continua anche il progetto “Domeniche a teatro”, in collaborazione con Cantiere Cultura e la libreria Altri Mondi. Adulti e bambini avranno la possibilità di passare una domenica pomeriggio in teatro partecipando gratuitamente ad attività culturali di alta qualità, prima della visione dello spettacolo. Anche quest’anno, dunque, le famiglie potranno arrivare già alle ore 15 per partecipare a una serie di attività, legate ai temi dello spettacolo proposto. Dalle 15.30 alle 16.15, quindi, è in programma un laboratorio gratuito per bambini e genitori per 20 partecipanti al massimo (è consigliata la prenotazione all’ufficio Iat). A seguire, nella zona bar del teatro, sarà offerta gratuitamente una merenda a buffet ecosolidale a tutti i bambini. La fotografa Ilaria Costanzo documenterà con scatti d’artista i pomeriggi a teatro: proprio nella zona bar sono esposte le sue fotografie con i volti dei partecipanti alle attività proposte nella scorsa stagione.

Per acquistare i biglietti, al costo di 5 euro, è possibile rivolgersi all’ufficio Iat di Follonica, in via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica 10-12.30 e 16.30-19), alla biglietteria del teatro il giorno dello spettacolo oppure online su https://www.adarte.18tickets.it/.