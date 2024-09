Teatro degli Arrischianti di Sarteano, al via i corsi della nuova stagione

Sarteano: Il Teatro degli Arrischianti di Sarteano non si ferma ed è pronto a ripartire per la nuova stagione con i corsi teatrali a cura della Nuova Compagnia degli Arrischianti. Dopo un’estate intensa, tra Sarteano Jazz&Blues, i laboratori teatrali per bambini e ragazzi e il laboratorio intensivo per adulti “Ascolta” diretto da Laura Fatini, da ottobre tornano le attività della compagnia teatrale sarteanese. È ancora possibile infatti iscriversi - o iscrivere i più giovani - per iniziare il percorso di lavoro sul palcoscenico del Teatro Comunale degli Arrischianti.



Anche quest’anno i corsi saranno suddivisi per età: “Facciamo che io ero”, per i bambini tra i 5 e i 10 anni, “Mi metto in gioco”, dagli 11 ai 13 anni, “Teatro di sopravvivenza”, dai 14 ai 18. I corsi non sono rivolti però solo ai piccoli: “Contro il logorio della vita moderna” è infatti destinato ai ragazzi e agli adulti dai 18 anni in su. Laura Fatini confermata alla direzione della proposta educativa dell’accademia, sarà affiancata dalle nuove leve tra gli insegnanti-Arrischianti: Martina Amadori, Vittoria Tramonti ed Emma del Grasso. Queste ultime, all’interno di un percorso di crescita per formatori da parte dell’accademia, si alterneranno i giorni di laboratorio per conciliare il teatro con gli studi universitari e poter proseguire nel percorso di dialogo con il territorio e di empowerment giovanile.

Gli Arrischianti - già vincitori del premio Carlo Magno della Gioventù del Parlamento Europeo per il The Giufà Project - non mancheranno di proporre anche gli incontri periodici con l’insegnante di Performance Parkour George Caprariu e Cesare Aprile, a cui è affidato il modulo relativo al Sound Design. “Sicuramente è una sfida incastrare le lezioni universitarie con i laboratori teatrali a Sarteano, però siamo un gruppo forte, lavoriamo insieme e abbiamo come obiettivo la continuità. Non vogliamo abbandonare il luogo in cui siamo cresciuti e ci siamo formati, ma anzi, investirci e continuare a portare vita tramite l’arte!”- spiegano i ragazzi della compagnia Arrischianti.

Oltre al teatro la Presidente degli Arrischianti, Chiara Giorgi, continuerà a dirigere al Teatro Comunale degli Arrischianti le lezioni di violino con l’Istituto H.W. Henze di Montepulciano e il Gruppo Vocale Consonanti, che come da tradizione si incontrerà il lunedì e il mercoledì dalle 20 alle 21.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Laura Fatini al numero 347 3099679 (i giorni e gli orari dei laboratori sono da stabilirsi insieme ai genitori e ai ragazzi) e Chiara Giorgi al numero 3477593716. Gli Arrischianti vi aspettano per imparare insieme all’insegna del loro motto: “Per più ricca tornar, sfida i perigli!”.