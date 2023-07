Teatro, danza, musica, arti visive. Un mese di eventi a Marina di Grosseto

Grosseto: Dal 20 luglio al 20 agosto va in scena a Marina di Grosseto, sul palco allestito al Forte San Rocco, la quarta edizione del San Rocco Festival, diretto da Giorgio Zorcù: un mese di spettacoli di alta qualità fra teatro, danza e musica.



Il festival inaugura a grande richiesta da una delle sue produzioni più fortunate del 2022, Il Conte di Montecristo, videomapping poetico sul Forte San Rocco narrando la vicenda di Edmond Dantès e Mercedes Herrera da un punto di vista inedito, quello della donna.





«È proprio questa formula – spiega il direttore artistico Giorgio Zorcù – in grado di unire produzioni originali, invenzione di nuovi formati espressivi ai confini tra teatro, danza e musica, artisti internazionali e operazioni artistiche sulle memorie locali, che ha decretato il successo sempre crescente del festival». Nel pomeriggio della giornata inaugurale si apre al Piccolo Auditorium San Rocco, la mostra Fuori stagione, in cui saranno esposte le tavole originali del Calendario Orfeo 2024, dedicato a raccogliere fondi per il reparto Pediatria dell’ospedale di Grosseto, con opere di Armando Orfeo, Carlo Bonazza e Germano Paolini.

La sezione teatrale inizia con la star internazionale Paolo Nani, attore-mimo italiano naturalizzato danese, che porta in scena La lettera, divertentissimo spettacolo cult che da trent’anni fa il giro del mondo; poi teatro e musica con Arca Azzurra e il suo Moby Dick; la nuova produzione di Accademia Mutamenti, Nives, dal romanzo omonimo di Sacha Naspini, con Sara Donzelli e Graziano Piazza e gli spettatori che seguono in cuffia la loro grande prova d’attore.

È la stessa Donzelli a dedicare un pomeriggio ai bambini, questa volta con le Fiabe di Calvino, di cui ricorre il centenario. Quest’anno ci sarà anche la novità di uno spettacolo in strada per le vie del centro: Fiesta del Teatro Due Mondi di Faenza. Per la danza un quartetto eccezionale di giovani, guidati dal coreografo iraniano Afshin Varjavandi, restituisce con Mohabbàt la grazia e la profondità della cultura persiana, offesa dal regime contro cui si è accesa la lotta delle donne, repressa con la violenza.

Tre serate d’eccezione segnano il programma musicale: la Blues Night solidale curata dalla Fondazione Il Sole, con i due gruppi Luca Bertone Band e Tres Radio Express Service, mentre per il Grey Cat Festival Stefano Di Battista “Morricone Stories”, uno straordinario omaggio in jazz al grande compositore; infine la chiusura in bellezza con Mozartiana dell’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto.

«Ma c’è un anniversario importante che il San Rocco Festival vuole festeggiare, il 90° anniversario della nascita della Pro Loco di Marina. Festeggeremo questa importante ricorrenza – spiegano il direttore artistico Zorcù e la presidente della Pro Loco, Loretta Teresini – con la mostra Un tenace cammino verso il mare curata da Cecilia Luzzetti, l’edizione di un libro e la serata San Rocco Super8, con ospiti speciali, cortometraggi di mare inviati da Clorofilla Film Festival, Festival del Cinema di Mare e Pop Corn, e un inedito montaggio di filmati amatoriali e di famiglia firmato Mediateca Digitale della Maremma e Kansassìti».

Il San Rocco Festival, che insieme a DUNE - Arti Paesaggi Utopie fa parte del più vasto progetto Laboratorio Utopia, è organizzato da Accademia Mutamenti, con il contributo di Comune di Grosseto, Fondazione CR Firenze, Regione Toscana e Pro Loco di Marina e Principina a Mare. Collaborano alla sua realizzazione Fondazione Grosseto Cultura, Mediateca Digitale della Maremma, Grey Cat Festival, Fondazione Il Sole, Orchestra sinfonica Città di Grosseto.

Per informazioni: info@accademiamutamenti.it - 388 5850722‬

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30

La prevendita online inizia il 22 giugno: www.sanroccofestival.it

PROGRAMMA:

Giovedì 20 luglio, ore 18.30 - Piccolo Auditorium San Rocco

Armando Orfeo - Carlo Bonazza - Germano Paolini

Fuori stagione

Calendario Orfeo 2024

Inaugurazione della mostra e inaugurazione del Festival

In esposizione 12 dipinti di Armando Orfeo e Germano Paolini, e foto di Carlo Bonazza, realizzate per il calendario Orfeo 2024, prodotto da Photoedizioni; il ricavato della vendita sarà destinato all’acquisto di strumentazione medica per il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Grosseto.

La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle ore 21.00 alle ore 23.00, fino al 30 luglio.

Giovedì 20 luglio, ore 21.30 - Forte San Rocco

Accademia Mutamenti - Q2 Visual

Il Conte di Montecristo

Videomapping poetico (Durata 50’)

Dal romanzo di Alexandre Dumas. Illustrazioni di Carlo Rispoli. Sara Donzelli voce recitante. Visual design Q2 Visual

Musiche composte ed eseguite dal vivo da Angelo Comisso. Testo e regia di Giorgio Zorcù. Collaborazione alla produzione RDD – Roberto Ricci Design

A grande richiesta torna uno dei successi del San Rocco Festival 2022, una produzione originale che ha suscitato grande entusiasmo. Si rovescia il punto di vista del romanzo: a narrare non è Edmond Dantès ma la sua amata Mercedes, interpretata magistralmente dalla voce fuori campo di Sara Donzelli; il videomapping dona una forza inaspettata alle belle immagini di Carlo Rispoli, valorizzate dalla immaginifica cornice di animazione grafica dei Q2 Visual e dalla musica dal vivo di Angelo Comisso.

Domenica 23 luglio, ore 21.30 - Forte San Rocco

Paolo Nani

La Lettera

Teatro

Con Paolo Nani. Regia di Nullo Facchini

Dalla sua prima nel 1992, è stato presentato nei quattro angoli del mondo, dalla Groenlandia alla Cina, e continua ad attrarre spettatori di tutte le età. Da solo sul palco, con pochi oggetti di scena, Paolo Nani dà vita a 15 scene, tutte sullo stesso tema, ma interpretate in 15 versioni diverse: a ritroso, con sorprese, in modo volgare, senza mani, come in un western, in un film muto o horror, in maniera circense, senza dire una sola parola. Un brillante studio di stile e ingegnosità, con un ritmo sorprendente, che non consente il minimo riposo ai muscoli della risata.

Venerdì 28 luglio, ore 21.30 - Forte San Rocco

Fondazione Il Sole / Blues Night

Luca Bertone Band + Tres Radio Express Service

Concerto di beneficenza / L’incasso sarà devoluto interamente alla Fondazione Il Sole

Luca Bertone voce e chitarra, Anacleto Orlandi basso, Vladimiro Carboni batteria, Simone Luti basso, Roberto Luti chitarra, Rolando Cappanera batteria

Si ripete l’appuntamento con la serata di solidarietà per la Fondazione Il Sole, con un concerto che ospita eccellenze nazionali del blues. Nella serata si esibiranno due band: i tre musicisti della Luca Bertone Band propongono un repertorio originale con pezzi di matrice funk–blues, insieme a covers della tradizione Blues rivisitate con arrangiamenti originali. I TRES sono un power-blues-trio strumentale, forte di tre autentici rulli compressori, di una esplosività rara per questi tempi, amalgama di tecnica sopraffina e genuina spontaneità.

Venerdì 4 agosto, ore 18.30 – Piccolo Auditorium San Rocco

UN TENACE cammino verso il mare

Inaugurazione della mostra per il 90° della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare

A cura di Cecilia Luzzetti

Nel 1953 usciva un libriccino che celebrava i 20 anni della nascita del primo comitato di quella che sarebbe diventata la Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare; c’erano scritti di Mauro Mancini, Luciano Bianciardi, Carlo e Mario Luzzetti. È da qui che, su spinta di Cecilia Luzzetti, si è costituito un gruppetto di persone per celebrare il 90° anniversario con una mostra, un nuovo libretto e una serata al San Rocco Festival. La mostra espone disegni e immagini d’epoca, locandine e manifesti ed altri materiali storici.

Venerdì 4 agosto, ore 21.30 - Forte San Rocco

Arca Azzurra

Moby Dick

Concerto per voci recitanti, chitarre e percussioni

Di Francesco Niccolini, da Hermann Melville. Con Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti. Musiche originali Giorgio Albiani, eseguite dal vivo da Giorgio Albiani chitarra e Marco Albiani chitarre e percussioni

Un romanzo di cinquecento pagine ridotto a meno di quaranta, l'orizzonte marino tramutato in un abisso, e la prosa diventa un verso asciutto, impietoso e scabro. Nella forma di una lettura/spettacolo, tre voci si alternano in un ritmo forsennato, si incalzano e si intrecciano con la splendida musica originale. Parola, musica, ombre e corpi sospendono il tempo e lo spettatore si trova catapultato in mezzo al mare e tra i balenieri del Pequod, aspettando che lei, la balena bianca, si porti via la nostra anima.

Domenica 6 agosto, ore 21.30 - Forte San Rocco

San Rocco Super8

Festa per il 90° della Pro Loco di Marina e Principina

Video, musica e ospiti speciali

In collaborazione con Mediateca Digitale della Maremma e Kansassiti. Presenta Antonello Ricci. Video-ricordi a cura di Francesco Ciarapica, Luca Deravignone, Francesco Rossi, Niccolò Ricci. Cortometraggi selezionati da Clorofilla Film Festival, Festival del Cinema di Mare, Pop Corn. Intermezzi in musica con Le chitarre da Ripostiglio: Luca Pirozzi e Luca Giacomelli

Con il recupero di film di famiglia e di filmati d’epoca, arrivati dal lancio di una call fatta dalla Mediateca Digitale della Maremma, Francesco Ciarapica ha creato un video-ricordo; Luca Deravignone e Francesco Rossi hanno restituito questi ultimi anni creativi dei progetti DUNE - Arti Paesaggi Utopie e San Rocco Festival, il giovane Lorenzo Ricci ci ha donato un suo personale ricordo con il breve e struggente video Via della pineta ambientato nella Shangai della sua infanzia, e altri se ne aggiungeranno, insieme a cortometraggi che parlano di mare e di Mediterraneo, e a ospiti e musicisti che renderanno questa serata speciale e divertente.

Venerdì 11 agosto, ore 21.30 - Forte San Rocco

Accademia Mutamenti

Nives

Teatro

Dal romanzo di Sacha Naspini, pubblicato da Edizioni E/O. Con Sara Donzelli e Graziano Piazza. Drammaturgia di Riccardo Fazi. A cura di Giorgio Zorcù

Lo spettacolo è stato accolto da un successo unanime alle sue prime uscite, dovuto soprattutto alla grande prova degli attori, a un testo che lascia senza fiato, all’idea di mettere gli spettatori in cuffia, per farli entrare dentro l’intimità della telefonata tra i due protagonisti - una telefonata lunga una vita - che occupa l’intero romanzo e tutta la scena.

La scrittura di Sacha Naspini è materia incandescente: serrata e sorprendente, con continui colpi di scena; lo spazio è semplice, simula uno studio radiofonico, con un lungo tavolo che unisce simbolicamente le due stanze lontane, dove gli attori imbastiscono una danza fatta di brevi frasi, sospiri, scarti improvvisi, legati dai fili di due microfoni appesi, ciechi l’uno all’altro mentre scoperchiano le loro esistenze: fatti lontani nel tempo e vecchi rancori, abissi di amori perduti, occasioni mancate, svelamenti sconvolgenti difficili da digerire in tarda età. Per liberarsi a tratti nello spazio onirico di quello che sarebbe potuto essere ma non è stato. Finché risuonerà feroce una domanda: come è scoprire di aver vissuto all’ombra di se stessi?

Domenica 13 agosto, ore 21.30 - Forte San Rocco

Afshin Varjavandi (Iran)

Mohabbàt

(sull’Iran)

Danza

Coreografia e regia Afshin Varjavandi. Con Jenny Mattaioli, Alessandro Marconcini, Chiara Morelli, Elia Pangaro (In progress Collective). Produzione Astragali Teatro, La MaMa Umbria International, La MaMa etc New York

Mohàbbat in persiano significa “affetto, cura”, e Varjavandi la identifica come fulcro della sua cultura, fino a rappresentare lo spirito della gente dell’Iran. Il coreografo e i danzatori diventano il simbolo di una delle tante famiglie fuggite dal loro paese di origine, alla ricerca di nuove speranze. L’Iran oggi è conosciuto come luogo di atrocità e di negazione dei diritti umani, ma sono 44 anni che lì, come in molti altri paesi della Terra, vengono proibiti credi, diritti di espressione, di uguaglianza di genere. Ma qual è il prezzo che si paga quando si abbandona la propria terra di origine? Quali sensazioni si provano nell’iniziare un viaggio senza ritorno, costretti a lasciare per sempre la propria casa, alla ricerca di una nuova casa? Mohàbbàt è un flusso di coscienza di ricordi personali, episodi, telefonate tra parenti distanti, mescolati a immagini e riferimenti drammaturgici: dagli scatti fotografici di Gianni Berengo Gardin ai dolci versi in stile haiku di Abbas Kiarostami. Traendo spunto dal poeta persiano Sohrāb Sepehri, che fin dall’infanzia fu rapito dal soffio del Mistero, da una luce interiore che a lui pareva provenire da una stanza di colore azzurro nascosta dietro agli alberi di casa, i danzatori costruiscono in una danza eclettica, fusione di gesto contemporaneo e tecnica urban, uno spazio sacro immaginario, una fortezza o un rifugio senza prevaricazione e crudeltà e nel quale, con affetto, invitano il pubblico ad entrare. L’invito ad una riflessione semplice: se ognuno mettesse tra le proprie priorità quella di avere cura degli altri, nessuno rimarrebbe privo di quella cura di cui noi tutti siamo bisognosi.

Mercoledì 16 agosto, ore 21.30 - Via XXIV Maggio

Teatro Due Mondi

Fiesta

Teatro di strada

Con Federica Belmessieri, Denis Campitelli, Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa, Renato Valmori. Regia di Alberto Grilli

Fiesta è uno spettacolo itinerante che trasforma le strade in una festa di ambiente sudamericano. Ritmi di tamburi, personaggi alti tre metri con volti di cartapesta, colorati costumi rattoppati, bandiere e fischietti, fuochi riempiono i vicoli delle città. Fiesta si avvicina, la gente si prepara a seguire l’allegra e fantasiosa parata. Improvvisamente, uno stop: gli spettatori si mettono in cerchio per assistere al combattimento tra un bandito e l’innamorato di Erendira, un duello seguito da una corsa scatenata fatta di salti e danze acrobatiche su trampoli. In un insieme onomatopeico di lingue gli attori raccontano delle piccole storie burlesche liberamente ispirate a un racconto di Gabriel Garcia Márquez, fra le quali quella di un drammatico naufragio, quella del turbolento appuntamento di quattro innamorati, quella di Erendira maltrattata e umiliata dalla nonna per aver incendiato la casa dei padri. Diversi canti popolari e della tradizione anarchica italiana commentano l’azione e vengono accompagnati dalla fisarmonica. Pian piano la città cambia faccia, prestandosi alla sua nuova funzione di scenografia del teatro.

Giovedì 17 agosto, ore 18.00 – Forte San Rocco (cancello laterale)

Divertiamoci con le fiabe di Calvino

Lettura e animazione per bambini

Da Fiabe italiane e Il teatro dei ventagli di Italo Calvino. Con Sara Donzelli

Un progetto per valorizzare lo status di Bandiera Verde dei pediatri italiani di Marina di Grosseto e Principina a Mare, e un omaggio a Italo Calvino nel centenario della nascita. Sara Donzelli, maestra nell’arte del narrare, interpreta due fiabe tratte da due raccolte; Fiabe italiane traduce e raccoglie la vasta memoria popolare del Paese, mentre Il teatro dei ventagli – fatta insieme all’artista e scenografo Toti Scialoja – nasce da un programma televisivo pensato per i ragazzi e mai realizzato. Successivamente alla lettura i bambini saranno coinvolti in giochi e fantasie che partono dalle fiabe appena ascoltate, che si tratti di far loro interpretare i vari personaggi in un momento saliente del racconto, o disegnare scenari e volti, da raccogliere in album che diventano memoria personale e collettiva del percorso fatto insieme.

Venerdì 18 agosto, ore 21.30

Grey Cat Festival

Stefano di Battista “Morricone STORIES”

Concerto

Stefano di Battista sax, Andrè Ceccarelli batteria, Frederic Nardin piano, Daniele Sorrentino basso

In parallelo alla “musica applicata” (le colonne sonore) Ennio Morricone coltivava il gusto per la “musica assoluta” e per l’improvvisazione. E nel Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza - fondato nel 1964 da Franco Evangelisti - metteva la propria tromba al servizio di un’ardita scommessa. «Il GINC alzava la bandiera corsara dei “compositori che improvvisano”: tutti erano musicisti perfettamente attrezzati, colti occidentali che non mancavano di rispetto verso i colleghi afro-americani, e trasformavano in cosa fatta lo spirito dell’improvvisazione jazz nella sua espressione più alta: la composizione istantanea», ha scritto Carlo Maria Cella. Anche il progetto di Stefano Di Battista si fonda su una scommessa: trovare le segrete “consonanze” tra quei temi e il linguaggio della musica improvvisata afro-americana. Di Battista pesca nello sterminato repertorio di oltre cinquecento colonne sonore, alternando classici (da Metti una sera a cena a Deborah’s Theme, dal capolavoro di Sergio Leone C’era una volta in America) a pezzi meno noti come Cosa avete fatto a Solange?, fino a Flora, brano che il Maestro scrisse per lui.

Domenica 20 agosto, ore 21.30

Orchestra Sinfonica Città di Grosseto

Mozartiana

Concerto

Direttore Paolo Scibilia, violino Haeil Kim. Il ratto dal serraglio: Ouverture K. 384 - Sinfonia n. 1 in mi bemolle maggiore K. 16 (Molto Allegro - Andante - Presto) - Concerto n. 5 in la maggiore K. 219 per violino e orchestra "Turkish" (Allegro aperto - Adagio - Rondò. Tempo di Minuetto) - Sinfonia n. 42 in fa maggiore K. 75 (Allegro - Minuetto. Trio - Andantino - Allegro)

Un nuovo incontro del San Rocco Festival con una eccellenza artistica grossetana, l’Orchestra Sinfonica, che con le dirompenti note dell'Ouverture da Il ratto dal serraglio apre questo concerto tutto dedicato a Mozart. Le due sinfonie giovanili che seguono incorniciano il ben conosciuto Concerto n. 5 per violino e orchestra, una partitura in cui vitalità ed esuberanza spiccano insieme a ricchezza tematica e originalità delle soluzioni formali.