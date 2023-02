Cultura & spettacolo Teatro: al via “Massa inScena” Primo spettacolo domenica 26 febbraio 24 febbraio 2023

Redazione Massa Marittima: Domenica 26 febbraio, alle ore 17 e 30, alla sala San Bernardino di Massa Marittima, si terrà lo spettacolo “Eroine Donne stupefacenti”, a cura della compagnia delle Donnacce che apre la prima edizione della rassegna locale di teatro comico "Massa inScena", organizzata da Liber Pater.

Lo spettacolo è scritto e diretto da Barbara Civitelli. Le interpreti insieme a Barbara Civitelli sono Carla Vivarelli e Domenico Ceccarelli. La rassegna si compone di quattro appuntamenti ed è organizzata con il patrocinio del Comune di Massa Marittima. Il ricavato degli spettacoli sarà devoluto in beneficenza a organizzazioni e associazioni che operano in maniera attiva e socialmente utile sul territorio, in particolare: La Farfalla Odv; l’associazione ragazzi del rifugio S. Anna Onlus,;il Centro antiviolenza Tutto è Vita Elisabetta Fiorilli; l’associazione antiviolenza Olympia De Gouges. “Ringraziamo l'associazione Liber Pater e le compagnie di teatro – afferma Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura – che in questa piccola rassegna riportano il teatro a Massa Marittima”. I prossimi appuntamenti sono: il 12 marzo, ore 17 e 30, L’acqua cheta, a cura del teatro degli Scompagnati. Il 19 marzo, alle ore 17 e 30, Pettegolezzi & Misteri a cura di Liber Pater; il 2 aprile, alle ore 17 e 30, Ecco la sposa a cura della Compagnia La Prova Generale e della Compagnia Instabile dei Dintorni. Info e prenotazioni: 328 751 42 59 – 334 317. 3908

