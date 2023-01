Teatro, ai Concordi c'è Lo Monaco in "L’uomo dal Fiore in bocca, l’ultima recita"

Campiglia Marittima: Sabato 21 gennaio (ore 21.15) primo appuntamento con la prosa al Teatro Comunale dei Concordi di Campiglia Marittima. La stagione, realizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo e l’Amministrazione Comunale di Campiglia Marittima, si apre con un grande attore del teatro italiano: Sebastiano Lo Monaco, che renderà omaggio a Pirandello con “L’uomo dal Fiore in bocca, l’ultima recita” per la regia di Alessio Pizzech. In questo libero adattamento di Roberto Cavosi del celebre monologo di Pirandello, Alessio Pizzech dirige Lo Monaco in uno spettacolo intenso che con un flusso di parole restituisce la capacità pirandelliana di disinnescare il pensiero logico: di fronte all’esperienza dolorosa della vita il teatro resta l’unica realtà in grado di afferrare il presente che muta.



E’ sera in una piccola camera d’ospedale, la luce è soffusa ma sufficiente ad illuminare i contorni del viso di due personaggi: un consumato capocomico ormai vinto da un terribile male ed un suo attore. Dalle loro parole si intuisce il dispiacere di entrambi di non poter debuttare con la loro ultima fatica: la messa in scena de L’uomo dal fiore in bocca di Pirandello. Ormai era tutto pronto, la prima li stava aspettando, ma inesorabile ecco palesarsi quel terribile male nel suo aspetto peggiore. Tra i due scatta uno strano meccanismo per cui cominciano a recitare fra loro le battute del lavoro di Pirandello e le battute si sommano al loro reale stato. Un sentito omaggio a Pirandello, ma anche la descrizione di due anime fragili e ferite. Le anime di due uomini umanamente grandi nel sapersi commuovere e nel far commuovere. Pochissime le tappe toscane dello spettacolo, che sarà poi solo al Teatro della Pergola di Firenze in aprile per una settimana. Dunque un evento da non perdere!

Biglietti posto unico € 18/15. prevendita su TicketOne.it. La campagna abbonamenti è ancora aperta. Sabato 21 sarà l’ultimo giorno per abbonarsi alla stagione teatrale del Concordi.