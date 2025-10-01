TeatrInsieme Valdichiana Card: il teatro che unisce, la cultura che cresce

All’interno di Valdichiana2025 Capitale Toscana della Cultura prende vita un’altra iniziativa culturale: la TeatrInsieme Valdichiana Card, nata con l’obiettivo di rendere il teatro uno strumento vivo di comunità e partecipazione.

Siena: La card offrirà infatti ai possessori la possibilità di vedere, a un costo ridotto del 50%, due spettacoli per ogni stagione dei teatri coinvolti.

La cultura prende forma quando diventa esperienza condivisa, quando attraversa i confini dei singoli luoghi per diventare patrimonio comune. È da questa visione che nasce la TeatrInsieme Valdichiana Card, progetto ideato nell’ambito di Valdichiana2025 Capitale Toscana della Cultura e organizzato dalla Fondazione Orizzonti d’Arte della Città di Chiusi, con l’obiettivo di rendere il teatro uno strumento vivo di comunità e partecipazione.

La card, nominale e dal costo simbolico di cinque euro, offrirà ai possessori la possibilità di acquistare due biglietti con riduzione del 50% per ciascuna delle stagioni teatrali dei teatri aderenti. Saranno i teatri stessi a selezionare gli spettacoli compresi nell’iniziativa. Questo significa che con una sola card sarà possibile accedere fino a dieci spettacoli a metà prezzo, considerando l’intera rete teatrale che partecipa al progetto: il Teatro Mascagni di Chiusi, il Teatro Caos di Chianciano Terme, il Teatro Arrischianti di Sarteano, il Teatro degli Oscuri di Torrita di Siena, il Teatro dei Georgofili Accalorati di San Casciano dei Bagni e il Teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga; aderisce al progetto anche il Teatro Poliziano di Montepulciano che però tornerà operativo al termine dei lavori di adeguamento attualmente in corso. La card sarà disponibile a partire da metà ottobre presso tutte le biglietterie dei teatri coinvolti.

Non si tratta soltanto di un’opportunità economica, ma di un invito a varcare le soglie di più palcoscenici, a scoprire nuove realtà artistiche e a vivere i teatri come luoghi di incontro, di crescita e di identità collettiva.

A rendere il progetto ancora più significativo è la partecipazione delle nuove generazioni: la grafica della card sarà infatti realizzata dagli studenti dell’indirizzo Grafica e Comunicazione dell’Istituto di Istruzione Superiore Valdichiana, in un dialogo concreto tra scuola e territorio che sottolinea come la cultura sia davvero un bene che si costruisce insieme.

TeatrInsieme diventa così il simbolo di un percorso che guarda oltre il singolo evento e oltre le singole città, unendo i teatri e le comunità della Valdichiana Senese in un’unica trama. Una trama che, come quella di un grande spettacolo corale, si nutre di storie diverse e cresce grazie alla partecipazione di tutti, mantenendo viva l’idea di una cultura diffusa, capace di generare legami, rafforzare identità e aprire nuove prospettive per il futuro del territorio.