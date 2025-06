Teatri di Pietra, via alla prestigiosa rassegna all’Anfiteatro romano di Sutri: quattro le prime assolute in calendario

La prestigiosa rassegna multiculturale, che ha come direttore artistico il Maestro Aurelio Gatti, ha l’obiettivo di valorizzare siti archeologici attraverso un percorso che si snoda tra musica, danza e teatro ed è giunta quest’anno alla ventitreesima edizione.

Sutri: Nell’arco temporale compreso tra giugno e settembre, lo spettacolo dal vivo diventerà il protagonista assoluto in cinque regioni italiane, realizzando una consolidata operazione di promozione territoriale dalle molteplici espressioni culturali .

Da oltre vent’anni la Rete, coordinata dal Maestro Aurelio Gatti, è riuscita ad esaltare 23 siti archeologici in tutta la Penisola, portando in scena oltre 100 manifestazioni ed unendo anteprime nazionali, opere immortali della drammaturgia greca e latina e grandi spettacoli di balletto.

Quest’anno ha preso il via dall’Appia, regina viarum, con Attraversamenti e si svolgerà, in contemporanea con Sutri, in siti archeologici della Sicilia e della Toscana.

A Sutri, il cartellone prevede un mese di programmazione, dal 4 luglio al 2 agosto, con spettacoli e performances pensati per raccontare il presente in luoghi ricchi di storia - noti e meno noti - con opere classiche e contemporanee in cui si fondono, in perfetta armonia espressiva, il canto con la danza, il teatro con la musica, le opere classiche con il moderno.

Ben quattro sono le prime assolute in calendario (L’Uomo migliore, Bhava, Del Labirinto e altre storie ed Ecovanavoce) due le prime regionali (Essere o non essere e Penelope vs Ulisse) ed una prima nazionale, Ecuba, che fa tappa ad Ostia per arrivare quindi a Sutri.

Un cartellone, come di consueto, di straordinario spessore, condiviso, quest’anno, con il Teatro romano di Volterra.

La manifestazione è a cura di Pentagono Produzioni, in collaborazione con il Comune di Sutri, il patrocinio del Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, la Regione Lazio, la Rete nazionale dei Teatri di Pietra, Fondazione Carivit e la sinergia con Archeoares e Extra Tuscia Experience.

Ad ospitare Teatri di Pietra, la sede storica dell’ anfiteatro romano di Sutri, con la costante mission di valorizzare i teatri antichi ed i siti monumentali attraverso lo spettacolo dal vivo.

L’obiettivo è quello di un progetto sinergico tra più soggetti che diano vita ad esibizioni di elevato spessore tra danza, musica e teatro che si fondono con l’archeologia ed il paesaggio.

PROGRAMMA

ven 04 luglio

MDA Produzioni

CHIUNQUE TU SIA - soggetto Nello Ranno, drammaturgia e regia Aurelio Gatti con ROSA MERLINO, ELISA CARTA CAROSI, PAOLA SARIBAS e CHIARA MESCHINI, MARCELLO CIORCIARO

sab 05 luglio

CDL- Spazio Madera

VIVERE diVERSI la bellezza non può morire - da Omero, Joyce e Katherine Mansfield di e con MIRIAM PALMA musica e chitarra Nino Giannotta tratta da penelope spirituali

ven 11 luglio

Centro Teatrale Artigiano

ECUBA L’insostenibile sofferenza della consapevolezza - da Euripide, versione di Marina Pizzi regia di Silvio Giordani - musiche Francesco Verdinelli - con ANGIOLA BAGGI, MARIA CRISTINA GIONTA LUCA NEGRONI, EMILIANO OTTAVIANI

sab 12 luglio

Compagnia Confine Zero

NUVOLE - da Aristofane, drammaturgia Francesco Tozzi regia Guido Targetti - con ELEONORA GUELFI, GIORGIA LUNGHI, CATERINA ROSSI, GUIDO TARGETTI, FRANCESCO TOZZI

gio 17 luglio

ZERKALO

L’UOMO MIGLIORE - Il Sogno di Achille e Patroclo di Alberto Bassetti, regia di Tommaso Garré musiche originali Dario Arcidiacono - con ROBERTO TURCHETTA e MARCELLO MONTALTO voce di LAURA LATTUADA

ven 18 luglio

Compagnia Almatanz

VENTO DEL SUD - coreografia Luigi Martelletta musiche aa.vv con i solisti della compagnia

sab 19 luglio

CDL - DEVII

BHAVA Nella danza la voce dell’anima di e con GANGA DEVI SHETH

dom 20 luglio

OBLIQUO - MDA Produzioni

DEL LABIRINTO E ALTRE STORIE - da Calvino, Ovidio e Virgilio drammaturgia Aurelio Gatti, Diego Sommaripa - coreografia e regia Aurelio Gatti - con CARLOTTA BRUNI, ELISA CARTA CAROSI MARGHERITA PETROSINO, PAOLA SARIBAS eRINO DI MARTINO

gio 24 luglio

Agricantus

ESSERE O NON ESSERE SHAKESPEARE - di Salvatore Ferlita e Sergio Vespertino musiche di Virginia Maiorana - con SERGIO VESPERTINO

ven 25 luglio

TTR Il Teatro di Tato Russo - V.A.N. Verso Altre Narrazioni

AGAMENNO MEN - da Eschilo, adattamento Aureliano Delisi - Collettivo Van con ANDREA DI FALCO, GABRIELE MANFREDI ANDREA PACELLI, GABRIELE RAMETTA PIERANTONIO SAVO VALENTE

sab 26 luglio

REBETIKO PRODUZIONI

IL FILO ROSSO DEI MESSAGGERI CADUTI ICARO - CASSANDRA - PANDORA- GIOVANNA D'ARCO - con CHIARALUCE FIORITO, MARIA RITA SGARLATO, PAOLO TOTI - scritto e diretto da Paolo Toti

mer 30 luglio

ECOVANAVOCE BROKEN CONSORT

NORTHERN LIGHTS - con ANNA GIARDILI | CHIARA MESCHINI voci CARLO TRAVIERSO sassofono FABIO LORENZI viola da gamba ELèNA ILIEV | KAROLINA CHECCONI viole da gamba e voci JACOPO CHECCONI elettronica live

ven 01 agosto

Teatro della Città

PENELOPE VS ULISSE PRIME REGIONALI - ispirato all’Odissea di Omero drammaturgia Giuseppe Dipasquale con VIOLA GRAZIOSI e DAVID COCO

sab 02 agosto

LA GAZZA LADRA

Astra Roma Ballet di Diana Ferrara, musica Gioacchino Rossini coreografia Paolo Arcangeli videografie Marco Schiavoni - con MARTINA BARLATTINI, ANDREA PADOAN NICOLA MIGLIORATI NAOMI ESMERALDA MESSINA FABIANA SERRONE, MATTIA GNOCCHI MATTIA DE GAETANO