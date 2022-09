Teatri di Grosseto: via alla campagna abbonamenti

Martedì 22 novembre inizia la stagione teatrale 2022-2023. Tante le offerte per assistere agli spettacoli



Grosseto: È iniziata la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2022-2023 dei Teatri di Grosseto.

Il programma proposto dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, è pronto: il sipario si alzerà martedì 22 novembre alle 21 al Teatro degli Industri con lo spettacolo di e con Silvio Orlando, “La vita davanti a sé”.

La stagione continuerà fino a marzo 2023 con altri 8 appuntamenti.

Per l’acquisto degli abbonamenti e per le conferme, è necessario rivolgersi alla biglietteria del Teatro degli Industri, telefonando al numero 334 1030779 (in orario di ufficio) o scrivendo una mail a teatridigrosseto@gmail.com, per prenotare un appuntamento. Nel dettaglio: da lunedì 26 settembre a venerdì 14 ottobre sono previste le conferme degli abbonamenti, mentre da lunedì 17 ottobre a giovedì 3 novembre sarà possibile per gli abbonati alle precedenti stagioni cambiare il proprio posto. Infine, da lunedì 7 a martedì 15 novembre, la direzione dei Teatri sarà a disposizione di chi vorrà acquistare i nuovi abbonamenti.

Le formule sono 3: l’abbonamento per l’intera stagione teatrale, oppure per i sei spettacoli in programma al Teatro degli Industri (“La vita davanti a sé”, “Il marito invisibile”, “La dolce ala della giovinezza”, “Le supplici”, “Blu infinito” e “s/Calvino - o della libertà”), o ancora per i tre eventi che si terranno al Teatro Moderno (“Elio: ci vuole orecchio”, “Mine vaganti” e “La mia vita raccontata male”).

I biglietti, invece, possono essere acquistati on line da sabato 19 novembre fino al giorno precedente ogni spettacolo sul sito www.comunegrosseto.ticka.it. Inoltre saranno in vendita anche la sera dell’evento al botteghino del teatro, dalle 19 alle 21.

Per ogni altra informazione è possibile inviare una mail all’indirizzo teatridigrosseto@gmail.com oppure chiamare il numero 334 1030779.