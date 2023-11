Teatri di Grosseto: tornano gli incontri con gli interpreti della stagione teatrale

Primo appuntamento domenica 5 novembre con Lodo Guenzi: l’attore parlerà con Federico Guerri del suo spettacolo “Trappola per topi”



Grosseto: I Teatri di Grosseto presentano gli incontri con gli interpreti della stagione teatrale 2023/2024. Cinque appuntamenti per parlare e conoscere meglio gli attori che saliranno sul palco del Teatro degli Industri da novembre a marzo. Gli incontri, inseriti nell'ambito della stagione organizzata dal Comune di Grosseto e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, sono realizzati in collaborazione con l’associazione Escargot.

A coordinare gli appuntamenti, che saranno nel ridotto del Teatro degli Industri (via Mazzini), alle 18.15 con ingresso gratuito, sarà Federico Guerri, attore e formatore teatrale che da anni collabora con i Teatri di Grosseto.

Ed ecco chi saranno i protagonisti: si inizia domenica 5 novembre alle 18.15 con Lodo Guenzi e la compagnia che metterà in scena “Trappola per topi”, primo spettacolo della stagione. Protagonista della commedia della signora del giallo, Agatha Christie, al grande pubblico è noto principalmente come il frontman del gruppo “Lo Stato Sociale” anche se, Ludovico in arte Lodo, è anche (e soprattutto) un attore.

Il secondo appuntamento è in programma martedì 9 gennaio, sempre alle 18.15 e sempre nel ridotto del Teatro degli Industri. Guerri parlerà con Alessandro Benvenuti e la compagnia di “Falstaff a Windsor”, spettacolo liberamente tratto da “Le allegre comari di Windsor” di William Shakespeare. Benvenuti non ha bisogno di presentazioni, l’attore fiorentino è entrato nella storia del cinema e del teatro italiani da tempo. Attualmente è uno dei protagonisti della fortunata serie Tv “Delitti del Bar Lume” tratta dai romanzi di Marco Malvaldi.

Sabato 27 gennaio saranno Giuliana De Sio, Alessandro Haber e la compagnia de "La signora del martedì” ad incontrare e raccontarsi al pubblico. I due attori sono i protagonisti di uno spettacolo intriso di sensualità ma anche di dolcezza e di grazia. Vincitrice di due David di Donatello, Giuliana De Sio ha interpretato moltissimi personaggi in tv e al cinema entrando nel cuore del pubblico italiano. Alessandro Haber è un artista eclettico capace di entrare in ruoli completamente differenti tra loro, un talento incredibile dimostrato al cinema, al teatro e in tv.

Venerdì 2 febbraio racconterà il suo approccio alla difficile storia di Amy Winehouse l’attrice e autrice dello spettacolo omonimo Melania Giglio. L’artista sul palco ripercorre infatti le tappe umane e musicali più significative della celebre cantante soul, incredibile voce e straordinario talento. Per questo appuntamento a coordinare l'incontro sarà il direttore di TV9 Enrico Pizzi.

A chiudere il ciclo di appuntamenti domenica 17 marzo sarà Ottavia Piccolo e la compagnia dello spettacolo “Cosa nostra spiegata ai bambini”. La Piccolo interpreterà Elda Pucci, una pediatra che fu eletta sindaco di Palermo e che purtroppo commise l’errore di operare con coscienza e onestà, nel rispetto del suo ruolo istituzionale andando a mettere il dito in un sistema di interessi, saldamente intrecciati tra Cosa Nostra e la politica stessa.

Alla fine di ogni incontro sarà offerto un aperitivo con i prodotti tipici dell’enogastronomia maremmana.