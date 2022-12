Teatri di Grosseto: si è concluso il laboratorio “La musica che aiuta”

Il corso rivolto ai docenti è stato un successo: continuano fino a giugno gli appuntamenti con i ragazzi



Grosseto: Continuano i laboratori del progetto “Industrilab” promosso dai Teatri di Grosseto e dal Comune in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e l’associazione Escargot. Domenica 4 dicembre si è concluso il corso di formazione rivolto ai docenti delle scuole grossetane dal titolo “La musica che aiuta”. Il format ha riscosso grande successo e gli appuntamenti finali hanno visto la partecipazione anche dei ragazzi dei laboratori teatrali che proseguiranno fino a giugno 2023. Il laboratorio è stato incentrato sul linguaggio musicale come mezzo per sviluppare le risorse di ognuno, favorendo il miglioramento delle comunicazioni e quindi del rapporto con gli altri.

«La funzione terapeutica della musica scaturisce da quel particolare potere che ha il suono di entrare direttamente in contatto con i centri nervosi dell’uomo provocando, anche inconsciamente, reazioni di segno assai diverso – spiegano gli organizzatori –. La musica utilizza un linguaggio non-verbale, qual è quello sonoro, che risulta essere estremamente immediato e che ha un effetto sensoriale diretto sull'intero organismo». I docenti hanno potuto apprendere gli elementi base del linguaggio musicale come mezzo di contatto, vari modi per approcciarsi nella relazione con l’altro, ampliando infine le competenze di osservazione e di riflessione sul movimento, sulla voce, sull’atteggiamento generale dei loro studenti e delle loro studentesse. Mentre questo corso è terminato, i laboratori per i ragazzi e le ragazze continuano ogni sabato dalle 15 alle 18 fino a giugno 2023. Le iscrizioni sono sempre aperte, per informazioni è possibile inviare una mail a: escargotgr@gmail.com.