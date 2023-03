Teatri di Grosseto: Claudio Bisio al Teatro Moderno

Giovedì 16 marzo va in scena “La mia vita raccontata male”



Grosseto: Al Teatro Moderno arriva Claudio Bisio con uno spettacolo che è un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo degli inciampi e dell’allegria del vivere.

La stagione teatrale 2022-2023 dei Teatri di Grosseto, organizzata dal Comune e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, continua ad ottenere grandi successi. Giovedì 16 marzo alle ore 21 al Teatro Moderno in scena c'è Claudio Bisio. Lo spettacolo, che attinge dall’enorme e variegato patrimonio di testi di Francesco Piccolo, è prodotto dal Teatro Nazionale Genova, per la regia di Giorgio Gallione. Le musiche sono affidate a Paolo Silvestri con i musicisti Marco Bianchi e Pietro Guarracino. Le scene e i costumi sono curati da Guido Fiorato e le luci da Aldo Mantovani.

“La mia vita raccontata male” ci insegna che, se è vero che ci mettiamo una vita intera a diventare noi stessi, quando guardiamo indietro la strada è ben segnalata da una scia di scelte, intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli, spesso tragicomici o paradossali. La messa in scena si snoda in un'eccentrica sequenza di racconti e situazioni che inesorabilmente e giocosamente costruiscono una vita che si specchia in quella di tutti. Uno spettacolo montato in un continuo, perfido e divertentissimo ping-pong tra vita pubblica e privata, reale e romanzata, che racconta “male”, in musica e parole, tutto ciò che per scelta o per caso concorre a fare di noi quello che siamo. «Perché quello che ho capito – spiega l’autore dei testi, Francesco Piccolo – è che alla fine ognuno di noi è fatto di un equilibrio finissimo di tutte le cose, belle o brutte. E ho imparato che, come i bastoncini dello Shangai, se tirassi via la cosa che meno mi piace della vita, se ne verrebbe via per sempre anche quella che mi piace di più».

L’ultimo appuntamento della stagione teatrale è in programma domenica 26 marzo alle 21 e lunedì 27 marzo (la mattina) per le scuole: sul palco del Teatro degli Industri c’è “S/Calvino - o della libertà” diretto e interpretato da Mario Perrotta.

I biglietti degli spettacoli possono essere acquistati on line fino al giorno precedente ogni rappresentazione sul sito https://comunegrosseto.ticka.it/, oppure la sera dell’evento al botteghino del teatro, dalle 19 alle 21. Per ogni altra informazione è possibile inviare una mail all’indirizzo teatridigrosseto@gmail.com oppure chiamare il numero 334 1030779.