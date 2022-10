Cultura & spettacolo Teatri di Grosseto: c’è ancora tempo per iscriversi ai laboratori per bambini e ragaz 7 ottobre 2022

7 ottobre 2022 137

137

Redazione Il prossimo appuntamento è sabato 8 ottobre agli Industri. I corsi si terranno in teatro e al “Centro danza” di Angela Scrilli

Grosseto: C’è ancora tempo per iscriversi ai laboratori teatrali "IndustriLab" dedicati ai bambini e ai ragazzi organizzati dal Comune di Grosseto e Fondazione Toscana Spettacolo onlus con l’associazione Escargot. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 8 ottobre dalle ore 15 alle ore 18 al Teatro degli Industri: chi fosse interessato può presentarsi in teatro e chiedere informazioni agli organizzatori oppure inviare una mail a: escargotgr@gmail.com. I laboratori sono suddivisi per fasce d'età: dai 6 ai 12 anni e dai 12 ai 19 anni. Il progetto “Industrilab” sta proseguendo con successo: le famiglie e i ragazzi che hanno preso parte all’iniziativa negli ultimi anni, hanno apprezzato la proposta tanto che i numeri degli iscritti sono aumentati. I corsi sono aperti a tutti e sono incentrati sull’espressività corporea e musicale, sulla socialità e l’armonia, sull’ascolto e sul lavoro di gruppo. Un modo per stare insieme e scoprire la magia del teatro, imparando ad apprezzare tutte le sue sfaccettature. Le lezioni sono in programma al Teatro degli Industri e al “Centro danza” di Angela Scrilli. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura & spettacolo Teatri di Grosseto: c’è ancora tempo per iscriversi ai laboratori per bambini e ragaz Teatri di Grosseto: c’è ancora tempo per iscriversi ai laboratori per bambini e ragaz 2022-10-07T16:30:00+02:00 222 it Il prossimo appuntamento è sabato 8 ottobre agli Industri PT1M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-Gruppo-grandi-danza.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-Gruppo-grandi-danza.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 07 Oct 2022 16:30:00 GMT