TBSK Orchestra meets Orbetello fra grandi melodie e suggestioni cinematografiche

Domani martedì 12 e mercoledì 13 agosto alle ore 21.30 nella bellissima Piazza Giovanni Paolo prosegue l’Orbetello Piano Festival. Nuovo appuntamento con artisti straordinari che arrivano dal Giappone per regalare atmosfere uniche sotto le stelle della laguna

Orbetello: Grandi melodie e suggestioni cinematografiche sono il filo conduttore di “TBSK Orchestra meets Orbetello”, il concerto che DOMANI martedì 12 agosto alle ore 21.30 propone l’Orbetello Piano Festival.

Con un avvincente programma di musiche di Giuseppe Verdi, Joe Hisaishi, Pietro Mascagni, Takashi Yoshimatsu e Maurice Ravel la TBSK Orchestra offrirà al pubblico la possibilità di vivere una serata all’insegna delle emozioni per un viaggio sonoro che spazia dall’Europa al Giappone.

Orbetello Piano Festival procederà poi verso il suo gran finale: mercoledì 13 agosto, sempre alle ore 21.30 in Piazza Giovanni Paolo II Orbetello la Tbsk Orchestra Tokyo diretta da Takeshi Kuse si esibirà con il vincitore della Master Edition 2024 Danylo Saienko (pianoforte) che proporrà un programma con musiche di Hector Berlioz, Maurice Ravel e George Gershwin.

Ideato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra, Orbetello Piano Festival è reso possibile grazie al contributo del Comune di Orbetello, della Fondazione CR Firenze e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Sponsor: RRD Roberto Ricci design, Monteverro, Maregiglio, Marina Chiara Srl, Gitav, Botanical Dry Garden.

I concerti avranno inizio alle ore 21.30 e sono ad ingresso libero in piazza (prenotazione posto a sedere €15).

Il programma completo del festival è disponibile al link: www.orbetellopianofestival.it