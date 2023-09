Tax credit librerie: domande dall’11 settembre

Grosseto: Dal prossimo 11 settembre potranno essere presentate le domande telematiche per il riconoscimento del credito d'imposta destinato alle attività commerciali nel settore della vendita al dettaglio di libri, nuovi o usati, in esercizi specializzati.



Si tratta del cosiddetto “tax credit librerie” riferito all’anno 2022. Lo rende noto la Confcommercio di Grosseto. Nel dettaglio, le istanze potranno essere inoltrate dalle ore 09:00 dell'11 settembre 2023 fino al 31 ottobre 2023 alle ore 12:00, esclusivamente mediante il portale on line del Mibact. Altri dettagli: sarà necessario, nel momento della presentazione della domanda, specificare la dimensione dell’impresa, ovvero micro, piccola, media, grande.

“Come negli anni scorsi, le risorse saranno ripartite tra le imprese idonee – fanno sapere dalla Confcommercio - che potranno quindi accedere al credito fiscale e usarle per diverse categorie di spesa, fino ad un totale massimo di 20mila euro per le librerie indipendenti e di 10mila quelle ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite. Precisiamo che il tax credit per le librerie non ha un importo fisso come succede per i bonus, perché la somma viene calcolata in base ad una serie di spese, legate ai locali in cui si svolge l’attività di vendita”.

“Per poter richiedere il credito d’imposta - ricordano dall’associazione con sede in via della Pace - i soggetti devono soddisfare alcuni requisiti; tra questi, devono essere attività commerciali di vendita di libri al dettaglio con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 e il 70% dei ricavi dell’anno precedente devono derivare dalla vendita di libri, anche usati. Ricordiamo ai librai della provincia di Grosseto che i nostri uffici sono a disposizione”.