Tavolo di coordinamento sulle infrastrutture, Cisl: “un esempio virtuoso di collaborazione tra imprese e parti sociali”

Simone Gobbi, segretario generale di Cisl Grosseto: "La Tirrenica è una priorità assoluta”

Grosseto: La Cisl di Grosseto esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal tavolo di coordinamento promosso dalla Camera di Commercio e dalla sua cabina di regia sul tema delle infrastrutture. Si è tenuta oggi, venerdì 1° agosto, la riunione indetta dall'ente camerale per discutere del tema. "Questo percorso di confronto strutturato - dichiara Simone Gobbi, segretario generale di Cisl Grosseto - rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra imprese e parti sociali. Il completamento del Corridoio Tirrenico, sia nella sua componente stradale che ferroviaria, rappresenta per noi una priorità assoluta non solo per garantire maggiore sicurezza e fluidità nei collegamenti, ma anche per ridare centralità a un territorio che ha bisogno di essere connesso per poter ripartire”.

È una questione che riguarda direttamente la competitività delle imprese, l’occupazione, la demografia e la possibilità concreta di trattenere i giovani. Le infrastrutture, infatti, non sono un dettaglio tecnico, ma una leva di sviluppo e di giustizia territoriale. “Senza reti moderne – continua Gobbi – la Maremma continuerà a perdere terreno e risorse umane. E invece noi vogliamo essere un territorio attrattivo, in grado di offrire opportunità e futuro. Occorre anche potenziare le infrastrutture digitali, oggi essenziali per l’accesso ai servizi, per l’innovazione delle imprese e per la tenuta occupazionale. Una provincia che resta indietro anche sul fronte della connettività digitale, infatti, è una provincia che rischia l’isolamento economico e sociale. Non possiamo permettercelo”.

La Cisl ribadisce la necessità di coinvolgere con urgenza Regione Toscana e Governo nazionale, parlamentari del territorio e futuri candidati alle prossime elezioni Regionali, affinché si assumano impegni precisi, verificabili e tempestivi, anche in vista della prossima legge di bilancio.

“Il tempo delle promesse è finito – conclude Gobbi –, adesso servono risorse, decisioni e cantieri. E serve farlo insieme, con una voce sola, quella di un territorio che non accetta più di essere trattato come periferia”.



