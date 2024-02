Politica Tavolo della Salute Pubblica: audizione in Commissione Regionale Sanità 7 febbraio 2024

Redazione

Audizione dell’Associazione “Fare per Massa Marittima, le sue frazioni e il suo territorio” e dei rappresentanti del “Tavolo per la salute di Massa Marittima” davanti alla 3^ Commissione Consiliare della Sanità per la rinascita del nuovo distretto delle Colline Metallifere

Massa Marittima: La Terza Commissione ha accolto le istanze di audizione a suo tempo avanzate dalle due associazioni e ha convenuto di trattare i temi più volte esplicitati sul territorio. «Giovedì 8 febbraio alle ore 11.30 presso la sede del Consiglio regionale della Toscana a Firenze - si legge nella nota - un importante incontro dove potranno essere rappresentate le motivazioni per il ritorno al distretto socio – sanitario che sino al 31 dicembre 2017 aveva governato i processi socio – sanitari e socio – assistenziali del territorio. Un percorso che ha visto approvare nell’ultimo consiglio comunale anche una mozione con emendamenti presentati dai consiglieri di Massa Comune e Lega ed elaborati con il contributo anche delle forze politiche che non sono rappresentate in consiglio che vanno dal PCI, ad Azione, Italia Viva e Fratelli d’Italia. Emendamenti che hanno rafforzato la richiesta ponendo alcuni punti fondamentali come il coinvolgimento diretto di tutti i comuni della zona e la richiesta di ritorno al distretto facendo tornare il presidio ospedaliero di Massa Marittima, che era stato declassato a stabilimento con la nascita del Coeso – Società della Salute di Area Vasta, il nosocomio di riferimento con conseguenti problemi di tenuta di posti letto, primariati e servizi. Un passo importante che, grazie al lavoro attivo di Fare sulla specifica questione, del Tavolo della Salute che ha sempre evidenziato le criticità del sistema dei servizi ospedalieri e territoriale e delle forze politiche di opposizione che trova sintesi nella mozione approvata e offre la possibilità di aprire una nuova stagione che restituisce quella priorità al sistema sanitario locale punto di riferimento non solo per dare risposte ai bisogni dei cittadini ma per sostenere una zona che attraversa difficoltà legate allo sviluppo economico, alla tenuta demografica e al sostegno delle attività imprenditoriali e turistiche». (foto di repertorio) Seguici



