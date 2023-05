Tavolo della Salute: "Avevamo ragione. Ora arriva la Casa di Comunità"

Massa Marittima: “Dopo anni ci danno ragione. Ma non è questo che conta, quello che conta è avere dato a Massa quello che da un decennio i cittadini dovevano avere”. Così si esprimono per il Tavolo della Salute Paolo Mazzocco e Luciano Fedeli che avevano indicato da tempo quegli spazi come spazi importanti addirittura idonei per realizzare il centro vaccinale senza impiegare le Clarisse e poi per collocare tutti i servizi alla persona.



"Siamo soddisfatti della scelta fatta - dicono Mazzocco e Fedeli -, anche se non verrà mai ammesso da parte di Giuntini, grazie alla caparbietà di chi, senza alcun interesse, ha sempre messo in evidenza le numerose problematiche sui servizi risolte poi andando a sposare idee e contributi da parte di chi non è al governo della città".

Mazzocco e Fedeli tuttavia sono rammaricati dall’inutile tempo perso in diatribe che sono state mosse proprio dal governo cittadino e dal PD.

"Collocare lì i servizi - concludono - è una soluzione ottima per l’accessibilità degli utenti, il rispetto della privacy, funzionale e idonea per i servizi territoriali con ambienti confortevoli dotati di spazi funzionali per chi lavora e chi ha bisogno di assistenza e si utilizza un patrimonio che sarebbe stato destinato al degrado".