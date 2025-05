"Tatuaggi tra demoni e natura": Il Liceo Artistico Bianciardi Espone alla Galleria Eventi

La Classe IIID Rivela la Sua Creatività con una Mostra sul Mondo del Tatuaggio, Frutto di un Percorso PCTO tra Simbolismo e Tecnica.

Grosseto: Un viaggio nell'affascinante mondo del tatuaggio tra simbolismi ancestrali ed elementi naturali: è ciò che attende il pubblico alla mostra "Tatuaggi tra demoni e natura", curata dagli studenti della classe IIID dell’indirizzo Arti Figurative del Liceo Artistico IIS Polo “L. Bianciardi” di Grosseto. L'esposizione, culmine del percorso PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) della classe IIID ad Indirizzo Arti Figurative, inaugurerà sabato 7 giugno alle ore 17:00 negli spazi della Galleria Eventi, in Via Varese 18 a Grosseto, e resterà aperta al pubblico domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno dalle ore 17:00 alle ore 20:00, con ingresso gratuito.





Il progetto, frutto della sinergia tra il Polo Bianciardi, CNA Grosseto e i tatuatori esperti Edoardo Casini ed Eleonora Mariani, ha guidato i giovani artisti nell’esplorazione del linguaggio del tatuaggio attraverso il binomio natura-maschere. Sotto la guida esperta dei docenti interni prof.ssa Daniela Druda (Discipline Plastiche e Scultoree) e prof. Matteo Savona (Discipline Pittoriche), gli studenti hanno dato forma alle loro idee su carta con china, ecoline e acquerelli.

La fase laboratoriale del PCTO ha visto il coinvolgimento diretto degli ex allievi del Liceo Artistico e tatuatori professionisti Edoardo Casini ed Eleonora Mariani. Grazie alla loro expertise, gli studenti hanno appreso la storia e gli stili del tatuaggio, le fondamentali norme igienico-sanitarie e l'utilizzo degli strumenti professionali, sperimentando le proprie creazioni su pelle sintetica.

Il percorso ha svelato come demoni e natura, nel loro ancestrale connubio, abbiano intessuto una storia millenaria nell'arte del tatuaggio, assumendo significati profondi e variegati nelle diverse culture. I giovani artisti hanno così compreso l'importanza di unire sensibilità artistica e competenze tecniche per approcciarsi a questa forma espressiva con consapevolezza e responsabilità. Dopo un'attenta fase di ricerca iconografica e progettazione, gli studenti hanno tradotto le loro visioni in esercizi pratici su pelle sintetica, realizzando i propri “tattoo” che metteranno in mostra dal 7 giugno al 9 giugno nel pomeriggio, grazie alla preziosa collaborazione di CNA Grosseto e Galleria Eventi.

Il Liceo Artistico IIS Polo “L. Bianciardi” invita la cittadinanza, SABATO 7 alle ore 17, ad immergersi nel talento creativo dei suoi studenti, esplorando l'originale interpretazione del mondo del tatuaggio offerta da questa originale mostra.