Tassa di soggiorno, il Comune apre l'ufficio tributi

Redazione Castiglione della Pescaia: Prende il via l’8 maggio nel salone d’ingresso del palazzo comunale a Castiglione della Pescaia un nuovo servizio che il personale dell’ufficio tributi offrirà alla cittadinanza interessata a svolgere senza errori tutte le formalità necessarie alla gestione della tassa di soggiorno. Tutti i lunedì pomeriggio, fino al 13 novembre, dalle ore 15:00 alle 17:00 sarà disponibile un dipendente del settore tributario che affiancherà sia i castiglionesi che i proprietari di immobili sul territorio comunale destinati alla locazioni brevi per adempire a questa formalità nei modi previsti dalla normativa vigente.

