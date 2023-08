Tarquinia. Ufficializzati i nomi della giuria del concorso culinario Divin Mangiando

Tarquinia: Divin Magiando scalda i fornelli. Definita la giuria chiamata a valutare i piatti dei partecipanti al concorso culinario organizzato dalla Pro loco Tarquinia in collaborazione con l’associazione culturale Il Prezzemolino, della cuoca Vittoria Tassoni, che si terrà a Tarquinia, il 19 agosto, al chiostro San Marco.

I componenti sono lo chef Salvo Cravero, la cuoca Anna Moroni, la sommelier della Fisar e funzionaria della Camera di Commercio Viterbo-Rieti Anna Maria Olivieri, la professoressa associata del Dibaf dell’Università degli studi della Tuscia Diana De Santis, il giornalista di Italia a Tavola Alessandro Creta, la degustatrice e agronoma Maria Laura Nespica e l’avvocato Paolo Pirani. “Amici che ho conosciuto in questi anni, seguendo la mia passione per la cucina – afferma Vittoria Tassoni -. Sono un tassello fondamentale per gara che ha l’obiettivo di valorizzare le eccellenze enogastronomiche della Tuscia e del Lazio e promuovere le tipicità e le tradizioni locali a tavola”. Divin Mangiando, che ha il contributo di Regione Lazio – Arsial (Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Lazio), si rivolge agli appassionati di cucina, cuochi non professionisti che amano stare ai fornelli e proporre piatti originali usando, come materie prime, le produzioni a km 0 delle aziende presenti sul territorio. L’iscrizione è gratuita. Il modulo di partecipazione è scaricabile dal sito www.vittoriaincucina.it. Per ogni informazione è possibile chiamare al 329 0306936 o scrivere a divinmangiando@gmail.com.