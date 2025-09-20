Tarquinia punta allo sviluppo: richiesti oltre 15 milioni per opere pubbliche e centro storico

Dalla viabilità all’edilizia popolare, passando per parcheggi e patrimonio artistico: il Comune presenta un piano organico di interventi in attesa del sostegno di Regione e Stato.

Tarquinia: Il Comune di Tarquinia ha presentato richieste di finanziamento per un pacchetto di progetti del valore complessivo superiore a 15 milioni di euro. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo della città in tutte le sue dimensioni, attraverso interventi su viabilità, parcheggi, edilizia popolare e patrimonio storico-artistico. “Si tratta di un piano complessivo che guarda alla crescita della città – dichiarano il sindaco Francesco Sposetti e l’assessore ai lavori pubblici Sandro Celli –. Un primo risultato concreto è già stato ottenuto con il finanziamento regionale di 460 mila euro per la ristrutturazione del palazzo comunale, che consentirà di intervenire sulla Sala degli Affreschi, sul rifacimento del tetto, sull’abbattimento delle barriere architettoniche e sull’efficientamento energetico”.

Viabilità e parcheggi

Tra i progetti presentati per la richiesta di finanziamento figurano la realizzazione di un parcheggio multipiano su un’area dismessa in via delle Croci, per 9,2 milioni di euro; la manutenzione straordinaria della viabilità rurale nelle località Casal Nuovo e Selciatella, per 505mila euro; la messa in sicurezza delle strade rurali nelle località Farnesiana e Bandita San Pantaleo, per 1,5 milioni di euro; il rifacimento di alcune strade del Lido, per 551 mila euro.

Centro abitato

Per il centro storico sono stati richiesti fondi per il restauro delle chiese di San Giacomo e San Salvatore, per 880mila euro; il recupero di piazza Trento e Trieste, con la riqualificazione della balaustra e della fontana monumentale, il restauro della Barriera San Giusto e una nuova illuminazione di corso Vittorio Emanuele, per 495mila euro; la messa in sicurezza della rupe sovrastante l’impianto sportivo “Giuseppe Cardoni”, per un milione di euro.

Edilizia popolare

Grande attenzione anche al patrimonio abitativo pubblico, con la domanda di finanziamento per la riqualificazione degli immobili comunali ERP-ERS in via Regas, via degli Aisina e via Valverde, pari a 950mila euro; il recupero degli alloggi ERP inutilizzati in via Umberto I e via San Martino, per 420 mila euro.

“In questo primo anno di amministrazione abbiamo scelto di lavorare con serietà e senza clamori, concentrandoci sull’elaborazione dei progetti e sulla loro presentazione all’interno di un programma di sviluppo organico – dichiarano il sindaco Sposetti e l’assessore Celli –, che guarda ad alcune delle principali esigenze della nostra comunità: dalla viabilità all’annosa emergenza parcheggi, dalla tutela del patrimonio storico-artistico all’edilizia popolare. Ora è indispensabile il sostegno di Regione e Stato, perché i finanziamenti richiesti ci permettano di trasformare questi progetti in realtà concrete per i cittadini tarquiniesi”.