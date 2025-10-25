Tarquinia protagonista in Portogallo all’assemblea del Gruppo Europeo delle Città della Ceramica

Tarquinia: Il 17 e 18 ottobre 2025 il Comune di Tarquinia ha partecipato alla prima assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Città della Ceramica” (AEuCC), ospitata ad Aveiro, in Portogallo. Per l’Amministrazione comunale erano presenti l’assessore alle Attività produttive Andrea Andreani e la consigliera comunale Roberta Piroli. La partecipazione a questo importante appuntamento europeo nasce dalla volontà del Comune di rafforzare i legami internazionali e di promuovere la tradizione ceramica locale, un patrimonio culturale e identitario che affonda le sue radici nella storia etrusca e che continua a vivere grazie alla passione e alla creatività di tanti artigiani. La presenza della delegazione tarquiniese ad Aveiro ha rappresentato un’occasione di confronto e scambio di buone pratiche con le altre città europee della ceramica, impegnate nella tutela, valorizzazione e promozione di questa antica arte. Attraverso la ceramica, Tarquinia racconta una storia di continuità tra passato e futuro, in cui l’arte si intreccia con la ricerca dei materiali, la sostenibilità ambientale e la trasmissione del sapere artigianale alle nuove generazioni. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di sviluppare una cultura della ceramica contemporanea, capace di coniugare tradizione e innovazione, creatività e territorio, rafforzando così il ruolo della città come luogo di ispirazione e di ricerca artistica riconosciuto a livello europeo.