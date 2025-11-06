Tarquinia. “Pillole di Psicologia”, a Tarquinia un incontro sul rapporto tra genitori e figli

Sabato 8 novembre, alle 17, presso la Sala Sacchetti

Tarquinia: Il complesso e affascinante rapporto tra genitori e figli, osservato in un’ottica sistemica e multidisciplinare. Sarà questo il tema al centro del primo appuntamento (ingresso libero) del ciclo “Pillole di Psicologia”, promosso dalla dottoressa Claudia Rossetti in collaborazione con la Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) e con il patrocinio del Comune di Tarquinia e del Lions Club Tarquinia. L’incontro si terrà sabato 8 novembre, alle 17, presso la Sala Sacchetti, in via dell’Archetto 4.

A guidare il pubblico in questo percorso di riflessione saranno la stessa dottoressa Rossetti, psicologa e psicoterapeuta familiare, la dottoressa Margherita Sacchi, psicomotricista, e l’ostetrica Margherita Falomi. La dottoressa Rossetti – che sarà ospite a Radio Stella venerdì 7 novembre per presentare la manifestazione - illustrerà il ciclo di vita della famiglia e i compiti evolutivi di ciascuna fase, anche attraverso la lettura di riflessioni, pensieri, citazioni che daranno voce a emozioni e vissuti, spesso taciuti o invisibili. La dottoressa Sacchi approfondirà il tema della relazione e dell’affettività, evidenziando l’importanza della rete di sostegno che accompagna e rafforza la famiglia nel suo percorso. Infine, la dottoressa Falomi parlerà delle fasi della gravidanza e del post partum, fondamentali per il benessere e l’equilibrio futuri del nucleo familiare. L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sulle dinamiche familiari, riscoprendo il valore del dialogo, della condivisione e dell’ascolto reciproco all’interno del sistema genitore-figlio.



