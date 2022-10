Tarquinia, Nadia Ischia inaugura “PAGINEaCOLORI”

Sabato 29 ottobre, alle 17,30, a Tarquinia, al teatro comunale “Rossella Falk”



Tarquinia: L’arte della sabbia diventa rappresentazione e inaugura la 17esima edizione di “PAGINEaCOLORI”, il festival della letteratura illustrata per ragazze e ragazzi e delle arti visive. Sabato 29 ottobre, alle 17,30, a Tarquinia, sul palco del teatro “Rossella Falk” la “sand artist” Nadia Ischia, con la voce narrante di Laura Lotti, darà vita allo spettacolo gratuito

“...E sulla sabbia il vento”. “Magiche animazioni di sabbia interpretano la musica, le storie, le parole e la voce – afferma la direttrice artistica Roberta Angeletti -. La musica guida le mani, i disegni di sabbia appaiono, si fondono, spariscono e rinascono. Uno spettacolo sorprendente per piccoli e grandi in cui ogni suggestione evoca ciò che il vento, soffiando, rappresenta per ognuno di noi: forza, trasformazione, libertà, inafferabilità e respiro”. Nata e cresciuta in Trentino, a due passi dal lago di Garda, Nadia Ischia si è laureata a Bologna in pedagogia e ha frequentato la Scuola per Librai “Accademia Drosselmeier”, Centro Studi di Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. A Torino ha frequentato il corso di illustrazione presso l’accademia Pictor ed è iscritta alla triennale in scienze e tecnologie delle arti, dello spettacolo e del cinema. Immersa in questo perfetto connubio tra stimoli e quiete, creatività e manualità è diventata una “sand artist” molto apprezzata in Italia e protagonista di vari spettacoli in prestigiose rassegne. Il festival “PAGINEaCOLORI” è organizzato con il sostegno del Comune di Tarquinia (assessorato alla cultura e biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”), della Regione Lazio (Laziocrea) e dell’UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Dandelion, l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, il Centro di aggregazione giovanile (Cag) di Tarquinia e la Società Tarquiniense d’Arte e Storia. Per rimanere aggiornati, si possono seguire la pagina Facebook “Pagine a Colori Festival”, il profilo Instagram “Festivalpagineacolori” e il sito www.pagineacolori.it. Per tutte le informazioni è possibile chiamare lo 0766 849282/284.