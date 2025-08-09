Tarquinia Lido, Sport’n’Roll si chiude con un gran finale tra musica, sport e spettacolo

Tarquinia: Il 10 agosto si concluderà a Tarquinia Lido l’edizione 2025 di Sport’n’Roll. La serata finale proporrà un ricco programma che spazia tra musica, spettacolo e tante discipline sportive. Festival Summer Holi 2025, a cura di Sottosuono EventGroup, con il sostegno dell’Amministrazione comunale e la collaborazione della Pro loco Tarquinia, sarà il cuore pulsante della parte musicale. Dalle 16 fino a tarda notte, la spiaggia libera di piazza delle Naiadi sarà animata da un mix esplosivo di musica e performance spettacolari. A piazza dei Tritoni, spazio alle finali Memorial “Matteo Menighetti”, organizzato dal Basket Pegaso. Non

lontano, sulla spiaggia libera di fronte a viale dei Tritoni, l’Asd Pallavolo Tarquinia darà vita alla fase conclusiva del torneo misto di beach volley 3 contro 3, con le partite decisive per incoronare la squadra vincitrice. La serata avrà un tocco sportivo anche allo stabilimento “La Pineta”, con il volley dell’Asd Top Five. Infine, il pubblico di piazza delle Naiadi sarà salutato dalla Pierschool, con le ultime lezioni di skate. Sport’n’Roll è un evento promosso dal Comune di Tarquinia e dalla Pro loco Tarquinia, con il supporto del Sindacato Italiano Balneari Lazio, Evensound, Assocamping e numerose realtà sportive locali. La manifestazione è sponsorizzata da Mixum e Powerade. Le attività, dove non specificato, inizieranno dalle 21.



