Tarquinia Lido si accende con Sport’n’Roll: al via oggi tra sport, musica ed energia sul lungomare

Basket, volley, boxe, danza, surf e molto altro nella grande rassegna estiva che unisce attività sportive, musica live ed esperienze all’aria aperta. Gran finale con il concerto degli Easy Pop.

Tarquinia: Tutto pronto per l’attesissimo appuntamento con Sport’n’Roll, l’evento estivo che oggi, giovedì 7 agosto, trasformerà Tarquinia Lido in un grande villaggio dello sport e del divertimento.

Un cartellone ricchissimo che prenderà vita fin dalla mattina, coinvolgendo piazze, spiagge e stabilimenti con tornei, dimostrazioni e prove gratuite delle discipline più amate – dalla pallavolo al basket, dal surf al golf – con un grande finale musicale a ingresso gratuito, alle ore 21.30 in piazza delle Naiadi, con il live degli Easy Pop, la band romana che fa rivivere la magia del jukebox con successi italiani e internazionali.

Lo sport protagonista in ogni angolo del Lido

Memorial Matteo Meneghetti: torneo di basket 3vs3 in piazza dei Tritoni, a cura del Basket Pegaso.

torneo di basket 3vs3 in piazza dei Tritoni, a cura del Basket Pegaso. Beach volley misto (junior): si gioca già dal mattino, dalle ore 10, allo stabilimento Tibidabo, con l’Asd Pallavolo Tarquinia.

si gioca già dal mattino, dalle ore 10, allo stabilimento Tibidabo, con l’Asd Pallavolo Tarquinia. Pallavolo sulla sabbia: ospite lo stabilimento La Pineta, con l’Asd Top Five.

ospite lo stabilimento La Pineta, con l’Asd Top Five. Foot-volley 3vs3 sulla spiaggia libera davanti a viale dei Tritoni.

sulla spiaggia libera davanti a viale dei Tritoni. Torneo di bocce dalle 17 alle 20 allo stabilimento Bonita.

dalle 17 alle 20 allo stabilimento Bonita. Boxe show nell’anfiteatro del lungomare con l’Asd Angelo Jacopucci.

nell’anfiteatro del lungomare con l’Asd Angelo Jacopucci. Esibizioni di danza in piazza delle Vele con i giovani talenti dell’Asd Royal Talent Academy.

Prove gratuite per grandi e piccoli

In piazza delle Naiadi , grazie alla Pierschool , si potrà testare lo skate su percorsi urbani e cimentarsi in prove gratuite di surfskate , sup e windsurf (dalle 9.30 alle 12.30).

, grazie alla , si potrà testare lo su percorsi urbani e cimentarsi in prove gratuite di , e (dalle 9.30 alle 12.30). Nella stessa piazza, spazio anche al golf con il Marina Velka Golf Club: un’occasione per scoprire uno sport diverso a due passi dal mare.

Gran finale musicale con gli Easy Pop

Alle 21.30, sempre in piazza delle Naiadi, saliranno sul palco gli Easy Pop, gruppo romano nato da un’idea di Patrizio Pirrone e Gianluca “Luka” Fiorentini. Il progetto, che racconta “La Storia del Jukebox”, è ormai apprezzato a livello internazionale, con esibizioni in Kenya, lungo le rotte del Mediterraneo e in eventi prestigiosi nella Capitale.

Un evento condiviso da tutta la comunità

Sport’n’Roll è promosso dal Comune di Tarquinia e dalla Pro Loco Tarquinia, con la collaborazione di Sindacato Italiano Balneari Lazio, Evensound, Assocamping e numerose associazioni sportive del territorio. L’edizione 2025 è sponsorizzata da Mixum e Powerade.

Tutte le attività, dove non indicato diversamente, inizieranno alle ore 21.

Per aggiornamenti e dettagli: segui le pagine social del Comune e della Pro Loco di Tarquinia.