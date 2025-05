Tarquinia, la mostra “sacra. ecologia dentro” di Marcello Silvestri si trasferisce a Palazzo dei Priori

Il nuovo allestimento dell’esposizione sarà dedicato alla produzione ceramica o opere ceramiche dell’artista e verrà inaugurato, venerdì 16 maggio, nell’ambito di “Buongiorno Ceramica”, la manifestazione organizzata dall’Associazione Italiana Città della Ceramica

Tarquinia: Il prestigioso Palazzo dei Priori apre le porte alla mostra “sacra. ecologia dentro”, personale dell’artista Marcello Silvestri, che lascia la suggestiva cornice dell’auditorium San Pancrazio per trasferirsi nella sede della Società Tarquiniense d’Arte e Storia (via delle Torri, 33), negli spazi del Museo della Ceramica d’Uso a Corneto. Il nuovo allestimento sarà inaugurato venerdì 16 maggio. La mostra è nata nell’ambito di “Buongiorno Ceramica”, manifestazione nazionale promossa dall’Associazione Italiana Città della Ceramica (AiCC), giunta quest’anno all’undicesima edizione, che si terrà il 17 e 18 maggio.

L’evento coinvolge 58 comuni italiani, tra cui Tarquinia, in una grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica e artigianale, con il contributo di enti, artisti e realtà culturali attive nella valorizzazione di questo importante patrimonio. Fulcro dell’esposizione sarà la ricca sezione dedicata alla produzione in ceramica di Silvestri presente in “sacra. ecologia dentro”. Protagonisti sono i grafostrakon, originali quadri in terracotta nati dall’ispirazione che l’artista trae dalle crepe solcate dal sole sulle argille della Maremma. Come il vomere incide la terra, rivelandone l’intima struttura, così l’artista incide l’animo umano con il suo stilo, alla ricerca dell’identità personale e collettiva. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 15 giugno, tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30. Promossa e organizzata dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (STAS), da Sara Silvestri e da Lia Beltrami – curatrice della mostra e del catalogo, nonché ideatrice del laboratorio “Emotions to Generate Change” per il Dicastero per la Comunicazione e per il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale del Vaticano – l’esposizione gode del patrocinio e del sostegno del Ministero della Cultura, del Comune di Tarquinia, della Fondazione Cariciv, della BCC Roma e dell’AiCC. L’evento è inserito nei programmi: “Emotions to Generate Change” e Premio Città di Tarquinia “Luciano Marziano – Vasco Palombini”.