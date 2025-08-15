Tarquinia in musica "Dal tramonto all’alba”

Il 16 e 17 agosto, porto Clementino e l’Alberata Dante Alighieri diventano palcoscenici per i due concerti gratuiti con “Codice C” e il duo Zeppetella–Deidda

Tarquinia : Due momenti di grande suggestione, due luoghi simbolo di Tarquinia e un unico filo conduttore: la bellezza della musica dal vivo immersa nella natura. Il 17 e 18 agosto tornano i due concerti gratuiti dell’iniziativa “Dal tramonto all’alba”, organizzata dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’associazione Sound Garden, nell’ambito dell’Etruria Musica Festival.

Il 16 agosto, alle 19,30, a porto Clementino “Codice C”

Sarà lo splendido scenario in riva al mare di Porto Clementino, al Lido, il 16 agosto, alle 19,30, a fare da cornice al live di “Codice C”. Il progetto nasce dall’incontro artistico tra Gianluca Capitani (batteria) e Danilo Cherni (tastiere), due musicisti e compositori tra i più apprezzati del panorama nazionale, affiancati da Andrea Casali (basso) e Giacomo Anselmi (chitarra). Sul palco presenteranno dal vivo il loro ultimo lavoro discografico, “Boom”, un viaggio musicale che spazia tra prog, rock, fusion e mainstream, per un’esperienza sonora coinvolgente e raffinata, perfettamente in sintonia con l’atmosfera del tramonto.

Il 17 agosto, alle 5,45, all’Alberata Dante Alighieri il duo Fabio Zeppetella e Dario Deidda

Il suggestivo belvedere dell’Alberata Dante Alighieri, nel cuore del centro storico, il 17 agosto, alle 5,45, accoglierà due straordinari interpreti del jazz italiano e internazionale: Fabio Zeppetella (chitarra) e Dario Deidda (basso elettrico), musicisti completi, docenti e compositori, con alle spalle importanti collaborazioni in ambito jazz e pop. Zeppetella ha suonato con artisti come Lee Konitz, Steve Grossman, Paolo Fresu ed Enrico Rava; Deidda con nomi del calibro di George Coleman, Michel Petrucciani, Pino Daniele, Laura Pausini, Elisa e Max Gazzè. Il loro duo darà vita a un’esibizione intima e intensa, dove tecnica e sensibilità si fonderanno nella luce

nascente del giorno.