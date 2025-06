Attualità "Tarquinia in Commercio": un successo per la città e le imprese locali 8 giugno 2025

8 giugno 2025 152

152 Stampa

Redazione

Conclusa la conferenza del progetto che ha portato defibrillatori, delivery ecologico, fidelity card e info totem, culminando con l'evento "BirriAmo" Tarquinia: Il 5 giugno, nella suggestiva cornice della Sala Consiliare del Comune di Tarquinia, si è tenuta la conferenza conclusiva del progetto “Tarquinia in Commercio”, promosso dalla rete di imprese locali e finanziato dalla Regione Lazio. All’incontro hanno partecipato il sindaco Francesco Sposetti, il consigliere regionale Daniele Sabatini, l’assessore al Commercio Andrea Andreani, il segretario della CNA di Viterbo e Civitavecchia Attilio Lupidi e il presidente della Rete d’Impresa “Tarquinia in Commercio” Gino Stella. Il progetto ha portato risultati significativi per la città, tra cui: l’installazione di defibrillatori sul territorio nell’ambito dell’iniziativa “Tarquinia Cardio Protetta”, dedicata al ricordo del dottor Pietro Iani; l’introduzione di un servizio di delivery a supporto dei commercianti tramite biciclette a pedalata assistita; l’attivazione di una tessera sconto per i clienti delle attività aderenti alla rete; l’installazione di totem digitali informativi nel centro cittadino. A chiusura dell’incontro è stato presentato l’evento finale del progetto: “BirriAmo”, che si è tenuto il 6 e 7 giugno nel centro storico, in collaborazione con la Pro Loco di Tarquinia, da sempre al fianco delle iniziative per la promozione della città. La manifestazione ha visto musica dal vivo, degustazioni, street food e mercatini. La conferenza si è conclusa con uno show cooking a cura dell’enogastronomo Carlo Zucchetti, offrendo un momento di condivisione attraverso il gusto e i prodotti del territorio. La rete “Tarquinia in Commercio” si conferma una realtà concreta e strategica per lo sviluppo economico locale, capace di generare sinergie tra istituzioni, associazioni e imprese al servizio della comunità.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità "Tarquinia in Commercio": un successo per la città e le imprese locali "Tarquinia in Commercio": un successo per la città e le imprese locali 2025-06-08T13:00:00+02:00 330 it Conclusa la conferenza del progetto che ha portato defibrillatori, delivery ecologico, fidelity card e info totem, culminando con l'evento "BirriAmo" PT2M /media/images/Conferenza-conclusiva-del-progetto-Tarquinia-in-commercio-1.jpg /media/images/thumbs/x600-Conferenza-conclusiva-del-progetto-Tarquinia-in-commercio-1.jpg Maremma News Tarquinia, Sun, 08 Jun 2025 13:00:00 GMT