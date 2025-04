Tarquinia: Dal 1° al 4 maggio torna la Fiera delle Macchine Agricole copy

Innovazione, tradizione e futuro dell’agricoltura si incontrano al Lido di Tarquinia

Tarquinia: Uno degli appuntamenti più attesi del panorama agricolo nazionale torna ad animare il Lido di Tarquinia: dal 1° al 4 maggio si terrà la 76ª Mostra Mercato delle Macchine Agricole, un evento storico e identitario per la comunità tarquiniese, che da oltre settant’anni rappresenta un crocevia tra tradizione rurale, innovazione tecnologica, sviluppo economico e promozione turistica.

La manifestazione si conferma un punto di riferimento imprescindibile per gli operatori del settore: aziende, cooperative, consorzi e istituzioni provenienti da tutta Italia si ritroveranno per quattro giornate intense di confronto, aggiornamento e crescita. I visitatori potranno scoprire le ultime novità in fatto di meccanizzazione agricola, incontrare esperti del settore e partecipare a convegni tematici di grande attualità.

L’evento è promosso dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la storica Associazione Pro Tarquinia, e si distingue per un’organizzazione attenta alla qualità e al coinvolgimento attivo del territorio.

Durante la manifestazione sarà attiva anche una vivace Area Eventi, che ospiterà spettacoli, concerti ed esibizioni di danza pensati per coinvolgere famiglie, cittadini e turisti. Il programma dettagliato degli spettacoli e dei convegni sarà pubblicato nei prossimi giorni.

Un’occasione imperdibile per riscoprire il valore dell’agricoltura italiana, tra radici profonde e sguardi rivolti al futuro.

Patrocini e collaborazioni: Regione Lazio, Provincia di Viterbo, Camera di Commercio di Viterbo, Università della Tuscia, Università Agraria di Tarquinia, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Orti di comunità Slow Food, Biodistretto MET, Centrale Ortofrutticola, IISS Cardarelli, IISS Calamatta