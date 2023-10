Tarquinia da brivido. Quartiere medievale di San Martino farà da cornice ad Halloween

Il 31 ottobre, dalle 17,30 alle 21, il quartiere medievale di San Martino farà da cornice ad “Halloween Tarquinia – Città del terrore”



Tarquinia: Città del brivido. Per il 31 ottobre, dalle 17.30 alle 21, il quartiere medievale di San Martino farà da cornice ad “Halloween Tarquinia – Città del del terrore”. Tra il dedalo di vicoli e piazzette, nel cuore del centro storico, alle spalle del palazzo comunale, sarà allestito un percorso con spettacolari scenografie animate da personaggi che hanno fatto la storia del cinema horror, entrando nell’immaginario collettivo. Da “Saw” a “It”, fino a “La bambola assassina”, solo per citare alcune pellicole, paure e incubi prenderanno vita grazie a oltre 100 figuranti, magistralmente truccati da una equipe di make-up artist, per un pomeriggio spaventoso e divertente.

L’atmosfera sinistra sarà resa ancora più inquietante dalla musica: ogni scena riprodotta avrà la colonna sonora originale del film proposto a fare da angosciante sottofondo al passaggio dei visitatori, che vivranno momenti non consigliabili ai più suggestionabili o chi ha problemi cardiaci. L’evento, che ritorna dopo il grande successo di pubblico degli anni precedenti, è ideato e organizzato dal gruppo di volontari “La tribù pirata”, grazie al contributo del Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro loco Tarquinia e il Centro di aggregazione giovanile di Tarquinia.